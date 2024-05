Dal governo Meloni finanziamenti per la ristrutturazione di due chiese cittadine

Il gruppo locale di Fondi, del partito di Fratelli d’Italia, intende ringraziare il Governo Meloni ed in particolare il Ministro della Cultura Sangiuliano per gli importanti finanziamenti previsti per la salvaguardia delle nostre Chiese.

Il Ministero della Cultura ha assegnato risorse pari a 129,3 milioni di euro per l’adeguamento e messa in sicurezza sismica in 167 luoghi di culto e torri/campanili, nell’ambito della linea di azione 1 dell’investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art), in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sono stati previsti, tra gli altri interventi, due importanti finanziamenti per l’adeguamento anti-sismico della Chiesa di San Pietro Apostolo per 1.880.000 € e per la Chiesa di Santa Maria del Soccorso 1.360.000 € entrambe di Fondi.

Questi finanziamenti rappresentano la costante attenzione del Governo Meloni per il nostro territorio, per la conservazione di importanti luoghi di culto che rappresentano la nostra e l’identità culturale e religiosa della nostra comunità.

Non possiamo che congratularci con l’operato del Ministro Sangiuliano che con questa azione ha dato dimostrazione di voler continuare a dare concretezza ai progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

I tragici eventi sismici che negli ultimi decenni hanno colpito la nostra Nazione hanno costituito una seria minaccia anche nei confronti dei nostri beni culturali e in particolar modo di quelle chiese e di quei campanili di cui è ricco il nostro patrimonio artistico.