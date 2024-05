Monte San Biagio: un vero trionfo per l'evento CIAK, SI ASCOLTA

La serata, tenutosi domenica 26 maggio presso il Belvedere “Dante Alighieri” sotto la Torre Triangolare, all'insegna della buona musica e dell'armonia sotto il cielo stellato, ha registrato una partecipazione straordinaria, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati della rassegna.

È stato davvero entusiasmante - ha dichiarato il sindaco Federico Carnevale - vedere il numeroso pubblico affollare il Belvedere “Dante Alighieri”, creando un'atmosfera magica e coinvolgente, a testimonianza che la musica è un elemento di unione e condivisione. L'evento di grande successo è stato introdotto dall’esperto di Cinema Marco Grossi e sotto la direzione artistica di Gabriele Pezone e ha visto esibirsi artisti di grande talento che hanno saputo incantare i presenti con performance indimenticabili. Una fusione, tra musica e capolavori cinematografici, che è stata apprezzata da tutti.

La serata è stata un vero e proprio viaggio musicale e cinematografico, tra diversi generi e stili, e ha offerto momenti di pura emozione che hanno toccato il cuore di tutti i partecipanti. Il talento degli artisti tutti e la voce di Tania Tuccinardi hanno donato interpretazioni appassionati e coinvolgenti. Gli spettatori hanno apprezzato non solo la qualità delle esibizioni, ma anche l'organizzazione impeccabile che ha garantito una fruizione piacevole e sicura dell'evento - ha dichiarato il Vicesindaco Arcangelo Di Cola.

Siamo estremamente soddisfatti di essere stati coinvolti dagli uffici comunali preposti e aver contributo alla riuscita dell’evento. La grande affluenza e l'entusiasmo del pubblico al primo incontro del ciclo "Musica Sotto le Stelle" testimoniano l'importanza della condivisione e socializzazione, elementi fondamentali nel nostro centro - ha dichiarato il Presidente del Centro Sociale Anziani “Don Giuseppe di Fazio”, Giuseppe Pascale. - Questo evento è un esempio perfetto di come la cultura possa arricchire la nostra comunità e creare momenti indimenticabili. Ci teniamo a ringraziare in modo particolare il Responsabile dell'Ente, la dr.ssa Martina Fusco, che ha curato in prima persona l'intero progetto, per la sua sensibilità e particolare attenzione che ha verso il nostro Centro.

Un caloroso ringraziamento condiviso, va tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa serata: gli artisti, il team tecnico, i volontari, e soprattutto, il pubblico che con la sua presenza ha reso l'evento un successo straordinario.

Da ultimo non per importanza - un personale ringraziamento del Sindaco Federico Carnevale va - agli uffici comunali e agli Amministratori che si sono impegnati sull’intero progetto e hanno saputo svolgere un ottimo lavoro di squadra, importante per l’ottenimento del finanziamento regionale che ci sta consentendo di realizzare l’intero progetto.

Con l'auspicio di ripetere e superare questo successo nelle future edizioni, vi invitiamo a rimanere aggiornati, visitando il nostro sito istituzionale e seguendo i nostri canali social, sui prossimi eventi e iniziative del Festival dei Colori, realizzato con il contributo della Regione Lazio che si concluderà il 29 giugno.