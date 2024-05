Domenica 2 giugno Infiorata del Corpus Domini

La suggestiva Infiorata del Corpus Domini si terrà domenica 2 giugno 2024 con inizio alle ore 11,00 fino a sera in Piazza Duomo e in Viale Vittorio Emanuele III a Fondi, in provincia di Latina. Questo evento annuale è un’occasione imperdibile per ammirare straordinarie opere d'arte floreali, espressione di fede e bellezza.

Intervento di Don Gianni Cardillo, Parroco di San Pietro Apostolo:

Cari fedeli, anche quest’anno alcuni membri della parrocchia hanno avuto la felice idea di trasformare Piazza Duomo in un tappeto di fiori e colori per esprimere il nostro amore a Gesù Eucaristia. Il 2 giugno, giorno della solennità del Corpus Domini, vedremo un tappeto fiorito di riccioli dorati, simbolo della bellezza e della ricchezza della natura fondana. Ogni elemento raccolto con attenzione e amore contribuirà a rendere questo tappeto unico, un vero capolavoro che celebra la natura in tutta la sua magnificenza. Questo evento ci invita anche a riflettere sull’importanza di preservare il nostro territorio e le sue risorse naturali per le generazioni future. Esprimo la mia gratitudine per essere stato coinvolto in questo cammino verso il Giubileo, e ringrazio l'Associazione Filippo II, la presidente Rossella Pannozzo, e Alessandra Mosillo, ispiratrice del progetto ‘Infiorata 2024’.

Intervento di Gaetano Orticelli, Presidente Pro Loco Fondi APS:

L'Infiorata del Corpus Domini a Fondi è un'importante occasione in cui l'espressione religiosa si fonde con la bellezza artistica e culturale. Organizzata dall'Associazione Culturale Filippo II con varie associazioni, questa manifestazione crea un armonioso connubio tra tradizione e innovazione. Gli artisti, con maestria e passione, trasformano gli spazi in capolavori effimeri, incantando i visitatori con disegni che raccontano storie ed emozioni. Ringraziamo sinceramente tutti gli autori di queste opere d'arte per il loro impegno e creatività. La Pro Loco Fondi APS supporta con entusiasmo questa iniziativa, augurandosi che questa tradizione continui a crescere negli anni a venire.

Intervento di Rossella Pannozzo, Presidente dell’Associazione Filippo II:

L’Associazione Filippo II è lieta di presentare la Seconda Edizione de ‘L’infiorata del Corpus Domini – Città di Fondi’. Quest’anno, oltre alla Parrocchia San Pietro Apostolo, partecipano anche altre associazioni locali e i tappeti colorati saranno realizzati in Piazza Duomo e Viale Vittorio Emanuele III. Quest’anno hanno accolto il nostro invito anche: Ass. ludica – culturale Atuttotondo, Ass. Giulio Cesare, Andos Fondi, casa di produzione On Broadway, Ass. La famiglia, Scuola di ballo Simona Kaos e i Centro Anziani di Fondi centro e Selvavetere. Ringrazio Don Gianni Cardillo, l'Associazione Pro Loco Fondi APS, i falegnami, i baristi e tutti i volontari per il loro prezioso contributo. La frase ‘Rossella, tu ci guidi e noi ci lasciamo guidare’ esprime il clima di serenità e affetto che si è creato tra noi. Grazie a tutti coloro che mi sostengono e rendono possibile la realizzazione delle mie idee.

Commento ai Disegni Realizzati in Piazza Duomo di Alessandra Mosillo:

Il disegno dell’infiorata sul sagrato rappresenta l’Eucaristia come ‘bussola’ del cammino di salvezza del cristiano, invitandoci a riflettere sull'influenza dell’Eucaristia nella nostra vita quotidiana. Il primo disegno raffigura una frase del Beato Carlo Acutis: ‘L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo’. Il disegno finale ritrae il volto di Carlo Acutis senza tratti somatici, simbolizzando l’aspirazione a seguire il suo esempio di devozione. Concludiamo con la firma dei fedeli della Parrocchia San Pietro Apostolo, un devoto omaggio all’Eucaristia.

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa meravigliosa celebrazione che unisce fede, arte e comunità.

Evento patrocinato dal Comune di Fondi, dalle Parrocchie di San Pietro e di San Paolo, dall'Associazione Pro Loco Fondi Aps.