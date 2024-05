GiÃ  partite le selezioni per il "Festival del Magazzino Kids 2024"

Dopo il successo del Festival del Magazzino, che si è svolto lo scorso 4 maggio presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra, l'A.P.S. il Magazzino Fondi lancia la prima edizione pilota di un nuovo format, dal nome Festival del Magazzino Kids.

Il contest è espressamente rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni e cioè quella fascia d'età nella quale i giovanissimi si approcciano alla musica ma alla quale di solito non è data possibilità di esprimersi se non al di fuori dei contesti "istituzionali" come recite e saggi di fine anno.

Le selezioni sono già aperte, basta inviare un video di un'esibizione all'indirizzo mail festivaldelmagazzinokids@gmail.com, inserendo nome e cognome e data di nascita del piccolo cantante.

Saranno venti i bambini ad essere ammessi alla finale, che si svolgerà a Fondi nelle settimane a cavallo delle prossime festività natalizie: ci sarà, come è giusto che sia, un vincitore, ma tutti i partecipanti saranno premiati, proprio perché non vuole essere solo una gara canora, ma prima di tutto una festa.

Per tutte le ulteriori informazioni si possono consultare le pagine social del Festival del Magazzino dell'A.P.S il Magazzino Fondi, nonché rivolgersi direttamente all'indirizzo mail sopra indicato.