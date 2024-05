La proposta di Fondi Vera per rendere fruibile il cimitero a chi ha difficoltÃ  a deambulare

Mettere a disposizione una mini car elettrica per sostenere in maniera concreta tutte le persone con difficoltà a deambulare, anziani e portatori di handicap in particolar modo, e permettere loro di spostarsi agevolmente all’interno del Cimitero Comunale.

Lo ha proposto nei giorni scorsi il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera, attraverso una nota a firma del Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone indirizzata all’attenzione di Sindaco, Assessore al ramo, Presidente della Commissione Ambiente e Dirigente del Settore.

Un servizio che immaginiamo completamente gratuito per gli utenti, che consenta ai visitatori del Cimitero con difficoltà motorie di utilizzare un veicolo elettrico guidato da personale addetto per raggiungere, senza ulteriori sofferenze, i propri cari defunti. Un veicolo di proprietà comunale, di ultima generazione nel settore dei mezzi ecologici, che possa trasportare da 2 a 4 passeggeri, prelevando il Cittadino all’ingresso e accompagnandolo in visita ai propri cari, per poi riaccompagnarlo all’uscita del Cimitero.