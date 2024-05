Il 31 maggio e il 1 giugno torna in scena “Presutt cu lu pane” al centro multimediale “Dan Danino di Sarra”

Dopo il grande successo del 5 maggio presso la sede del Centro Anziani di Selvavetere e le numerose richieste di replica, il regista Tiberio Ettore Muccitelli, appena rientrato dall’esperienza presso la prestigiosa Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, riporta in scena “Presutt cu lu pane”.

La rappresentazione, un atto unico scritto da Don Luigi Mancini, si terrà venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno presso il centro multimediale Dan Danino di Sarra.

C’è molto entusiasmo nell’aria - commenta il regista – le repliche sono state chieste a gran voce dai tanti che non hanno potuto assistere alla prima a Selvavetere, dall’amministrazione comunale e persino dal numeroso pubblico pronto a tornare in sala per godersi nuovamente lo spettacolo. Sono molte le idee, registiche e scenografiche che hanno entusiasmato gli attori e colpito positivamente gli spettatori. Abbiamo pensato, per esempio, di omaggiare la città ripercorrendo la storia di Fondi e di coinvolgere i bambini della scuola primaria e dell’infanzia. Il tutto per sottolineare ancora una volta quanto il teatro annulli il divario tra le generazioni, stimolando invece entusiasmo e cooperazione.