Il Sindaco regala una copia della Costituzione a tutti i neomaggiorenni della città

Piccolo ma significativo dono da parte del sindaco, a nome della cittadinanza, a tutti i ragazzi che hanno compiuto o stanno per compiere 18 anni.

Lunedì mattina, a Palazzo Caetani, il primo cittadino Beniamino Maschietto ha infatti consegnato ai neomaggiorenni una copia della Costituzione, interloquendo con i presenti e rispondendo, assieme al direttore del Parco Lucio De Filippis e all’assessore al settore Demoanagrafico Santina Trani, alle numerose domande sulla Legge fondamentale dello Stato italiano.

Dall’intelligenza artificiale all’importanza di articoli poco studiati sui banchi di scuola: molte le riflessioni emerse durante una mattinata dedicata a quella che, come sottolineato dal sindaco, “dal 1948 rappresenta la pietra angolare della Repubblica ma anche la guida civile e morale degli italiani oltre che il simbolo di una libertà di espressione mai scontata”.

Non è mancato un confronto su tutte le conquiste, ma anche sulle responsabilità, della maggior età. A tal proposito, il sindaco Maschietto e l’assessore Trani hanno ricordato che per esprimere un voto in vista delle consultazioni europee, i neo maggiorenni possono ritirare al piano terra del Comune la loro prima tessera elettorale.

Con una lettera inviata a 182 ragazzi, lunedì sono stati invitati i nati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2006. Nel corso di un secondo evento che si terrà durante le festività natalizie saranno invitati tutti coloro che raggiungeranno la maggior età entro la fine dell’anno. Potrà partecipare anche chi è stato assente il 27 maggio per motivi di studio. È infine possibile ritirare la propria copia della Costituzione presso la segreteria del sindaco previo appuntamento telefonico.

GIORNI E ORARI PER IL RITIRO DELLA TESSERA ELETTORALE

Lunedì: dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Mercoledì: dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Venerdì: dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Sabato 01/06/2024 dalle ore 09:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Sabato 08/06/2024 dalle ore 15:00 alle ore 23:00

Domenica 09/06/2024 dalle ore 07:00 alle ore 23:00

CONTATTI PER RITIRARE LA PROPRIA COPIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PREVIO APPUNTAMENTO