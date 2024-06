Incontro a porte chiuse tra il Questore Vinci e il sindaco Maschietto

Centro storico, litorale, servizi di prevenzione, macro e micro criminalità: un colloquio formale ma molto intenso e proficuo quello che si è tenuto ieri tra il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e il nuovo Questore Fausto Vinci.

A due mesi dal suo insediamento, dopo aver ricevuto una nota di benvenuto da parte del primo cittadino, il massimo rappresentante della Polizia di Stato in provincia di Latina ha fatto visita a Fondi assieme al referente locale, il vice questore nonché comandante del commissariato di Largo Evangelista Raffaele Iasi.

La presenza del Questore a Fondi – ha commentato il sindaco Maschietto – così come la sua disponibilità al dialogo e la sua volontà di conoscere i territori da vicino, confrontandosi con me come con i miei colleghi degli altri comuni pontini, è un segnale molto importante. Colgo occasione per ribadire che i confronti con le forze dell'ordine, anche se spesso si tratta di incontri a porte chiuse che avvengono nel più stretto riserbo, sono costanti e serrati. Per noi sindaci poter interloquire quotidianamente con il Questore e con il suo vice è molto importante e rassicurante. Un po' come quando, anche se i controlli in borghese sono all'ordine del giorno, le persone percepiscono più sicurezza se vedono uomini e donne in divisa, nel centro storico, come sul litorale. Vedere un agente non servirà a identificare un criminale ma sicuramente può scoraggiare piccoli e spiacevoli episodi come un furto in auto mentre ci si rilassa al mare o un episodio di spaccio tra i vicoli. Per questo sento di ringraziare Vinci, Iasi e tutti gli uomini e le donne ogni giorno in prima linea nonostante le non piccole difficoltà logistiche, organizzative e di personale.