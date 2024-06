Sabato 29 e domenica 30 l'undicesima edizione dell'evento Franciacorta in villa

Mancano ormai poche ore a uno degli eventi enogastronomici più attesi dell'anno: “Franciacorta in Villa”. Sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle 19.30 alle 24.00, la splendida cornice di Villa Cantarano a Fondi ospiterà nuovamente questa manifestazione, organizzata dall'Associazione Decant, che ogni anno attira appassionati da tutta Italia.

L’evento, giunto alla sua undicesima edizione, ha registrato il sold out per la giornata di sabato con largo anticipo, mentre per domenica i biglietti sono quasi esauriti. Il percorso enogastronomico dedicato al Franciacorta, in abbinamento alle eccellenze gastronomiche del territorio pontino, è patrocinato dal Consorzio Franciacorta.

Sabato 29 giugno, la giornata sarà inaugurata da una masterclass tenuta da Alessandro Scorsone su “Franciacorta nature e la territorialità gastronomica”. A causa dell'elevato numero di richieste, la masterclass è stata riorganizzata su due turni, entrambi già sold out.

Le cantine presenti a Fondi saranno: 1701 Franciacorta, Antica Fratta, Barone Pizzini, Bellavista, Berlucchi Guido, Borgo La Gallinaccia, Bosio, Ca' Del Bosco, Camilucci, Camossi, Castel Faglia-Monogram, Castello Bonomi, Contadi Castaldi, Ferghettina, Franciacorta Bèlon Wine, Freccianera Fratelli Berlucchi, La Torre, Le Marchesine, Mantì Franciacorta, Majolini, Marchesi Antinori Tenuta Montenisa, Mirabella, Mosnel, Priore, Ricci Curbastro, Ronco Calino.

Per la gastronomia saranno presenti: Chosen Restaurant, Co.Co Cookery Cocktail, Da Fausto Eventi, diCristian Dessert, F.lli Tazio, Gregorio de Gregoris, Laghetto Living, Lo.Go. Local Gourmet, Mani in Pasta, Passione Iberico, Norcineria Petrillo, Ristorante Riso Amaro.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita online sul sito www.associazionedecant.it oppure presso le rivendite a Fondi e nella provincia di Latina. Per maggiori informazioni, consultare i canali social di Associazione Decant (Facebook e Instagram) oppure inviare un’email a: decantfondi@gmail.com.

L’evento gode anche del patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comune di Fondi.