Il sindaco premia la vice campionessa universitaria di judo Valentina Caracuzzi.

Lo sport aiuta a scaricare le tensioni, a canalizzare le energie e persino a raggiungere ambiziosi obiettivi, agonistici e personali: ne è la prova Valentina Caracuzzi, studentessa di ingegneria clinica e vice campionessa nazionale di judo.

Questa mattina il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, convinto che i talenti fondani vadano supportati e incoraggiati, ha voluto conferire all’atleta un riconoscimento simbolico per aver “dato lustro alla città conquistando la medaglia d’argento ai campionati nazionali universitari”.

Una piccola targa – ha commentato – affinché obiettivi come quello raggiunto da Valentina Caracuzzi non passino sotto traccia. È importante che giovani come Lei vengano presi ad esempio da altri coetanei e siano da stimolo e incoraggiamento. Abbiamo iniziato con queste piccole iniziative nel 2023, anno in cui Fondi è stata città europea dello sport, abbiamo proseguito quest’anno in cui, assieme ad altri Comuni siamo Comunità Pontina dello sport e proseguiremo negli anni a venire in un’ottica di valorizzazione dei talenti locali.

Pratico Judo da quando avevo 10 anni – ha raccontato l’atleta – ma si può dire che questo sia il riconoscimento più importante mai conseguito. È arrivato in un momento intenso, in cui mi divido tra gli studi universitari e gli allenamenti, e questo vuol dire che con costanza, impegno e determinazione si possono raggiungere anche gli obiettivi più ambiziosi. Per me lo sport, anche se praticato in maniera agonistica, è un alleato, non certamente un ostacolo. Grazie per questo riconoscimento che per me rappresenta, dopo la medaglia, ulteriore motivo di orgoglio.