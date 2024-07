Il Partito Democratico in merito ai nuovi aumenti TARI dell'Amministrazione Comunale

Sale, ancora, il costo della Tari. La maggioranza targata Forza Italia ha approvato, nell’ultimo Consiglio comunale, il Piano Economico Finanziario che comporterà, tra l’altro, un nuovo aumento della tassa sui rifiuti, a danno di famiglie e commercianti locali.

L’aumento, che riguarda le utenze domestiche e non domestiche, arriva appena chiuse le urne delle europee, in pieno stile di questa maggioranza. Ricordate il caso delle multe per il discusso rilevatore di infrazioni sull’incrocio tra via Appia e via Stazione?

Il circolo di Fondi del Partito Democratico esprime tutta la sua perplessità riguardo al regalo estivo che la giunta Maschietto ha riservato a cittadini e imprenditori fondani. Più volte, in piazza e in Consiglio, abbiamo rappresentato le numerose inadempienze contrattuali da parte della ditta che si occupa del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti, nonché l’impegno profuso dalla città nel raggiungere un elevatissimo tasso di raccolta differenziata.

Come mai tutti questi elementi non hanno portato ad un abbassamento della tassa sui rifiuti? Quanto ancora dovremmo aspettare per vederci riconoscere il diritto ad una tariffa giusta e puntuale? L'assessore Macaro, assente all'ultimo Consiglio comunale, non ha nulla da dire al riguardo?

La città di Fondi risulta regolarmente “comune riciclone”, ma è stufa di riciclare certe pratiche della propria classe dirigente.