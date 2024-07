Un’estate di eventi per bambini e famiglie al Parco Nicholas Green

Kart pronti a sfrecciare nel circuito del Parco Nicholas Green dove il 4 luglio sarà inaugurato il programma di appuntamenti promosso dall’Associazione ItalYoung nell’ambito del programma “Un mare di eventi… a Fondi”.

L’iniziativa, denominata Fondi Summer Forum, è ormai giunta alla sua seconda edizione e si svolgerà presso l’area di via Liguria, per il secondo anno gestita dai volontari del sodalizio presieduto da Danilo Pannozzo.

Si parte con un evento a tema SuperMario, per proseguire con il cinema all’aperto per famiglie in modo da sfruttare la tribuna sotto le stelle e consentire al pubblico di godere del fresco serale.

Tutti gli eventi avranno inizio alle 20:30.

Il programma completo:

4 Luglio - Evento a tema Super Mario

11 Luglio - Cinema all'aperto per famiglie - LA SIRENETTA

18 Luglio - Evento a tema Barbie e Cinema all'aperto - BARBIE il Film

25 Luglio - Cinema all'aperto per famiglie - KUNG FU PANDA 4

1° Agosto - Spettacolo di Magia con il “Mago Manfy”

8 agosto - Cinema all'aperto per famiglie - WISH

22 agosto - Evento a tema Principesse e Super Eroi

29 Agosto - MEGA Dr. Why - Gioco Quiz a Premi - II edizione

Abbiamo alternato eventi che coinvolgono famiglie con bambini e bambine – spiega Danilo Pannozzo, presidente della ormai consolidata associazione ItalYoung - sfruttando il fresco serale della zona 167 per dedicare momenti di spensieratezza a grandi e piccini. Il tutto in piena sicurezza all’interno del Parco e con attenzione ai personaggi più amati del momento. Insomma una gestione attenta anche se difficoltosa vista la grandezza dell'area e le giornate caldissime già a partire da giugno. Il nostro obiettivo è quello di confermare la splendida stagione dello scorso anno, ricercare nuove collaborazioni e partner, puntando a migliorare in termini di accoglienza e di presenze.

Già dal primo evento dello scorso anno – aggiunge Yashmir Cipolla, direttore artistico del Parco - ho sposato il progetto del Parco Nicholas Green, portando la mia professionalità e la mia voglia di fare per metterla a disposizione di un gruppo di ragazzi fantastici. Mi sento a casa quando siamo tutti insieme, c’è tanto entusiasmo da parte dei volontari, lo abbiamo visto durante il villaggio delle zucche per proseguire nel progetto di educazione stradale e sono sicura che faremo grandi cose anche in questa seconda stagione.

La seconda stagione di eventi al Parco Nicholas Green sarà inaugurata domani 4 luglio a partire dalle 20:30 alla presenza del sindaco Beniamino Maschietto, dell’assessore alle Attività Produttive e al Verde Pubblico Stefania Stravato. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

Approfondimenti e dettaglio eventi sul sito www.parconicholasgreenfondi.it.