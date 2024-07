Sperlonga: con Libridamare la narrativa torna protagonista

Libridamare torna a gettare l’ancora sulla Riviera di Ulisse. Da giovedì 4 a domenica 7 luglio, l’attesa rassegna riapproda a Sperlonga con cinque eventi: come sempre sarà protagonista la narrativa, ma non mancheranno ambiente, ecologia, storia italica e attualità, tematiche a cui si aggiungerà un accattivante intermezzo all’insegna della comicità.

Promossa dalla società Porto di Sperlonga ed organizzata dall’associazione Posidonia con il patrocinio del Comune e Contauto Due in qualità di sponsor, la manifestazione è ad ingresso libero. Location principale, ancora una volta la suggestiva banchina Capovento dell’approdo turistico.

Non solo cultura, comunque. All’edizione di quest’annno sarà affiancata anche la valorizzazione delle eccellenze del territorio: la cooperativa agricola San Leone omaggerà ognuno degli invitati con un plateau di pomodori sperlongani.

Il programma

L’appuntamento di apertura è in agenda dalle 21 di giovedì in piazza Europa, presso il Little Bar Culture Music Club. Sarà presentato “Il resto è silenzio”, romanzo edito da Baldini+Castoldi e scritto da Chiara Ingrao, che prenderà parte a un incontro moderato da Marianna Coscione. In bilico tra passato e presente, il libro porta con sé tre storie di sorelle e guerra che si dipanano tra Roma, Sarajevo e la Tebe del Mito, spingendo a riflettere su temi quali sofferenza, umanità, identità e barriere.

Venerdì la rassegna esordirà sullo sfondo della banchina Capovento. Dalle 21 il noto cabarettista capitolino Paolo Pesce Nanna porterà in scena “Racconti comici romani e di altre periferie del mondo”, travolgente spettacolo capace di trasportare a colpi di risate il pubblico da Centocelle fino al Brasile, passando per Cuba. «Un’ilarità coinvolgente e dissacrante che non lascerà scampo neanche al più convinto dei musoni», preannunciano gli organizzatori.

Sabato, sempre dalle 21 nella cornice della banchina Capovento, sarà la volta della presentazione del racconto “Il canto di Giuturna”. Pubblicato dalle Edizioni Efesto, il libro narra l’approdo dei Troiani nel Lazio vedendolo con gli lo sguardo delle genti autoctone, facendo emergere un’immagine di Enea ben diversa da quella di stampo augusteo o dantesco. Durante l’evento, moderato da Giorgio Anastasio, l’autore Archimede Pezzola dialogherà con Massimiliano Di Fazio, professore associato di Etruscologia e Antichità italiche presso l’Università degli Studi di Pavia. Dallo sbarco di Enea alla fondazione di Roma, un’occasione unica per immergersi nella storia e nella mitologia laziale.

Domenica, nella quarta e ultima giornata, Libridamare propone un doppio appuntamento. Si partirà alle 17 presso il Lido Grotta dei Delfini, dove sarà presentato “Detective al mare”, libro per bambini scritto da Mila Venturini, illustrato da Sara Gavioli ed edito da Biancoenero. Il dialogo con l’autrice sarà a cura del centro educativo PidiPupi.

Dalle 21 si torna invece sulla banchina Capovento per il gran finale della kermesse culturale. Si parlerà di ambiente ed ecologia con la presentazione di “Parchi naturali – Storia delle aree protette in Italia”, libro di Luigi Piccioni edito da Il Mulino. Nel corso della serata, moderata da Giorgio Anastasio, l’autore dialogherà con Giuseppe Marzano (dirigente Aree protette del Lazio ed ex presidente del Parco nazionale del Circeo) e Raniero De Filippis (Fondazione Roffredo Caetani).

Quest’anno Libridamare andrà tra l’altro ad arricchire le biblioteche del Sistema Bibliotecario Sud Pontino: nell’ambito della manifestazione la società Porto di Sperlonga donerà 20 copie di “Mediterraneo”, libro illustrato di Armir Greder, pluripremiato autore e illustratore d’origine svizzera tra gli ospiti della passata edizione.