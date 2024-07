Inaugurato domenica un nuovo centro anziani, il terzo della città, in località Querce

Grande festa domenica pomeriggio nella frazione delle Querce dove è stato inaugurato il centro anziani della contrada, il terzo della città di Fondi.

Si è trattato di un momento molto sentito dalla popolosa comunità, bisognosa di luoghi di aggregazione ma troppo distante dal centro per raggiungere agevolmente il “Domenico Purificato”.

Nella nuova struttura, come preannunciato dal presidente del centro Luigi Di Trocchio in Consiglio comunale, si terranno tante attività ricreative, come partite a carte, pomeriggi danzanti o tornei di biliardo, ma anche iniziative di prevenzione come screening e test diagnostici.

Il nuovo centro anziani si trova nell’ex scuola di via Ripa ed è dotato di ampi spazi e piccole stanze per attività minori e gestionali.

Tantissimi coloro che domenica hanno preso parte alla cerimonia inaugurativa che si è svolta alla presenza del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, dei consiglieri Giulio Cesare di Manno e Sergio Di Manno e del presidente provinciale dell’Ancescao Giuseppe Pascale.

Il nuovo centro, assieme alla sede storica e a quello di Selvavetere inaugurato nel 2022, sono stati iscritti nel Registro unico del terzo settore.

Si tratta di un risultato straordinario per la Città di Fondi, tra le pochissime del Lazio ad avere, non uno, ma ben tre centri anziani, tutti particolarmente attivi.