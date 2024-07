Sabato 6 luglio l'autrice Notarberardino parlerà del suo ultimo libro #bestseller assieme al giornalista Fantasia

L’autrice Valentina Notarberardino torna a raccontare il dietro le quinte dei più grandi successi editoriali italiani e lo fa in una location d’eccezione, la Terrazza del Castello Caetani, assieme al giornalista Giuseppe Fantasia che scrive per le pagine culturali de “Il Foglio quotidiano”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Chirone con il patrocinio del Comune di Fondi, si propone di raccontare in maniera accattivante piccoli e grandi segreti editoriali perlopiù sconosciuti al largo pubblico. L’appuntamento è sabato 6 luglio alle 19:30.

Perché determinati libri hanno successo ed altri no? Perché alcuni titoli scalano le classifiche e altri passano in sordina? Come si partecipa ai premi letterari e, a parità di storie e capacità narrative, cosa decreta il successo di una pubblicazione?

Tanti e tali sono gli aneddoti raccolti dall’autrice, una professionista del settore animata da una grande passione per tutto ciò che concerne l’editoria, che ne è scaturito un libro di 352 pagine, #operazione bestseller, edito da Ponte alle Grazie e, a pochi mesi dalla sua pubblicazione, molto apprezzato tanto tra gli appassionati del genere quanto tra i fervidi lettori dei grandi autori italiani.

Il volume contiene infatti le inedite testimonianze di Alessandra Casella, Mario Desiati, Paolo Di Stefano, Antonio Franchini, Gian Marco Griffi, Nicola Lagioia, Giuseppe Laterza, Romano Montroni, Stefano Petrocchi, Gianluigi Simonetti, Giorgio Zanchini e molti altri.

L’evento sarà impreziosito da parentesi artistiche di grande intensità, al chiaro di luna e con vista sulla magnifica città di Fondi. Le letture di Giuseppe Pestillo e le musiche di Franco Notarberardino e Alessio Ottaviani arricchiranno ulteriormente l'evento. A chiudere una serata di cultura con la C maiuscola, saranno le degustazioni dell’azienda vinicola Casale del giglio.

L'autrice, Valentina Notarberardino, è nata a Fondi nel 1981 e vive a Roma dove lavora nel settore editoriale da oltre quindici anni, molti dei quali come responsabile dell'ufficio stampa e della comunicazione di Contrasto. Ha collaborato come coordinatrice didattica con il Master in Editoria, giornalismo e management culturale della Sapienza, dove tiene un corso dedicato al paratesto e alla comunicazione dei libri. Ha uno spazio di approfondimento su Rai 1 dedicato alle copertine dei libri. È autrice di Fuori di testo. Titoli, copertine, fascette e altre diavolerie (Ponte alle Grazie, 2020) e co-curatrice del volume Libero de Libero. Le poesie (Bulzoni, 2011).

L'evento rientra nel cartellone degli appuntamenti estivi “Un mare di eventi... a Fondi”.