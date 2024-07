Dal 19 luglio il "Fondi Fruit Summer 2024" con yoga, musica e frutta fresca sul litorale

Yoga vista mare, musica, intrattenimento e fiumi di frutta fresca: per il terzo anno consecutivo torna il Fondi Fruit Summer con un intenso calendario e tanta voglia di promuovere stili di vita sani e corrette abitudini alimentari.

Si parte il prossimo 19 luglio a Tumulito (Lido da Pino) con un tour che interesserà l’intero litorale: 26 luglio Holiday (Ippocampo), 2 agosto Salto di Fondi (Summer Beach) e 9 agosto Capratica (Sat 29).

L’evento è promosso dall’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Fondi e organizzato da Mpk21 Studio di Nicola Migliore in collaborazione con l’Associazione Ars et Vis, il consorzio A mare Fondi, l’Asd Taekwondo Karol e lo chef Fausto Ferrante che si occuperà di preparare freschi e vitaminici mix di frutta a pezzettoni.

Si partirà con una seduta di yoga alle prime luci del mattino con Roberta Parisella e si proseguirà con un intenso programma per grandi e piccini: musica, frutta gratis, intrattenimento, animazione e tanta energia positiva.

Siamo lieti di organizzare questo evento per il terzo anno consecutivo – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore Stefania Stravato – le scorse edizioni hanno riscosso grande successo tra cittadini e turisti. A distanza ormai di molto tempo dall’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura celebrato dal Comune di Fondi con un intenso programma le buone e salutari abitudini alimentari continuano a diffondersi tra l’apprezzamento e l’entusiasmo di tanti. Un ringraziamento va al Mof, non solo per fornire la frutta fresca che rende possibili l’iniziativa ma anche per la costante vicinanza nell’organizzazione di piccole e grandi iniziative che stanno lanciando messaggi importanti e incisivi, ricordiamo per esempio “Metti un frutto sotto il banco” e le varie distribuzioni di Macedonie da passeggio.