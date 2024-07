VenerdÃ¬ 19 luglio il clou del progetto "Il Muro della LegalitÃ " nel ricordo di Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino

La Presentazione del Progetto "Il Muro della Legalità", tenutasi Lunedì 8 Luglio presso il Ristorante Pizzeria Staglio&Olio a Fondi, ha fatto registrare il sold out.

Un bagno di folla che ci permette di affrontare con fiducia ed entusiasmo un impegno importantissimo per il nostro territorio, ovvero la realizzazione di un'opera di street art dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - commentano le Associazioni promotrici.

Un Progetto che vede coinvolte oggi ben 10 Associazioni, da Fare Verde a Nuove Prospettive, da Musicinecultura ad Articolo Ventiquattro, dal Presidio Sud Pontino di Libera a Fotografichementi, insieme ad Obiettivo Comune, Associazione Nadyr Donne contro la Violenza ed Associazione Antonino Caponnetto, con il Patrocinio del Comitato Promotore per la Casa della Cultura di Fondi.

Durante l'evento di Presentazione sono intervenute tutte le realtà impegnate in prima linea, ma anche l'artista che lavorerà a partire dai prossimi giorni, ovvero il writer Marco Longo, conosciuto col nome di Robof. Che ha anticipato alcuni dettagli dell'opera e dato appuntamento a tutti a Venerdì 19 Luglio, alle ore 19, per il momento di inaugurazione del murales, alla presenza di rappresentanti istituzionali ed ospiti speciali che porteranno la loro testimonianza.

Per sostenere il Progetto ,è inoltre, possibile acquistare un Poster numerato e firmato dall'artista, Poster che ritrae l'opera e sarà distribuito in occasione della Cerimonia del prossimo 19 Luglio. Per prenotarne una copia si può contattare il Gruppo Locale di Fare Verde attraverso i social oppure una delle Associazioni che promuovono il Progetto stesso.

Siamo fortemente convinti che l'opera muraria innescherà riflessioni e contribuirà a sensibilizzare l'opinione pubblica. Per questo ringraziamo i Cittadini che hanno dimostrato grande volontà di sostenere l'iniziativa e soprattutto coloro che, mettendo a disposizione la facciata della propria casa, ci permetteranno di lasciare una traccia importante omaggiando tre eroi della nostra Nazione - concludono le Associazioni promotrici.

Nei prossimi giorni sveleremo il luogo e aggiorneremo sui lavori in corso.

Media Partner del Progetto è Radio Show Italia 103.5.