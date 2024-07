Sorprendente spettacolo di colori con centinaia di ombrelli nel Corso principale

Il centro storico di Fondi si colora anche quest'anno di allegria. L'Associazione "Drappo dell'Assunta" presieduta da Angelo Marrocco ha proceduto ad installare centinaia di ombrelli colorati lungo il centralissimo Corso Appio Claudio, l'antico decumano massimo del castrum romano. L'evento è patrocinato dal Comune di Fondi e trova il favore di cittadini e turisti che approfittano della singolarità per scattare una foto ricordo.

L'installazione resterà visibile per tutta l'estate 2024 a fare da corona al ricco programma estivo fondano: "Un mare di eventi". Sono state giornate di duro lavoro, anche a causa del forte caldo, ma i componenti dell'Associazione "Drappo dell'Assunta" non si lasciano scoraggiare facilmente. Essa ha all'attivo diverse iniziative realizzate negli anni davvero originali e impegnative, come quella della rappresentazione teatrale messa in scena sia a Fondi, ma soprattutto a Sabbioneta in provincia di Mantova con l'opera teatrale: "Giulia Gonzaga: la contessa di Fondi tra amori, intrighi e rivalità", scritta da Stefania Maria Giulia Di Benedetto.

L'iniziativa degli ombrelli sul Corso Appio Claudio, resterà fino al 10 ottobre prossimo, con la festa del patrono di Fondi Sant'Onorato. Tutti con gli occhi al cielo per ammirare e passeggiare in una galleria colorata di ombrelli.

Il Drappo dell'Assunta non è nuovo a imprese del genere. Questa associazione, attiva da diversi anni, ha sempre cercato di valorizzare il patrimonio culturale e storico di Fondi attraverso eventi che coniugano tradizione e innovazione. L'installazione degli ombrelli è diventata ormai un appuntamento fisso per la città, richiamando visitatori da tutta la regione e oltre. La scelta degli ombrelli, simbolo di protezione e colore, vuole rappresentare un messaggio di speranza e gioia, soprattutto in tempi difficili come quelli attuali.

L'evento non si limita solo a un'esposizione artistica, ma coinvolge attivamente la comunità. Durante il periodo dell'installazione, sono previsti laboratori per bambini, visite guidate, spettacoli di strada e serate musicali. Un'intera città che si anima, offrendo un'esperienza unica ai turisti e un'occasione di socialità e cultura per i residenti.

Il programma "Un mare di eventi" è altrettanto ricco e variegato. Include concerti, mostre, conferenze, proiezioni cinematografiche e sagre enogastronomiche. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i concerti estivi che vedranno esibirsi artisti locali e nazionali, offrendo una colonna sonora perfetta per le calde serate estive di Fondi. Le mostre d'arte contemporanea, invece, daranno spazio a giovani talenti e artisti affermati, creando un dialogo tra tradizione e modernità.

Non mancheranno nemmeno le conferenze e i dibattiti su temi di attualità, dall'ambiente alla cultura, passando per l'economia e la società. Questi incontri rappresentano un'importante occasione di riflessione e confronto per la comunità, arricchendo il panorama culturale della città.

Le sagre enogastronomiche, infine, saranno l'occasione perfetta per scoprire i sapori del territorio. Prodotti tipici, piatti tradizionali e vini locali saranno i protagonisti di queste feste che celebrano la ricchezza e la varietà della cucina fondana. La partecipazione a queste sagre permette non solo di gustare prelibatezze, ma anche di conoscere le storie e le tradizioni che si celano dietro ogni piatto.

L'Associazione "Drappo dell'Assunta" continua così la sua missione di animazione, riuscendo a coinvolgere un pubblico sempre più vasto e variegato. Con l'installazione degli ombrelli, Fondi si conferma una città dinamica e attenta alla valorizzazione del proprio patrimonio, capace di trasformare ogni evento in un'occasione di crescita e condivisione per tutti.

Gaetano Orticelli