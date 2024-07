Mercoledì 17 l'evento "Dabar Estate 2024 - Spiritualità, via per la pace"

Grande attesa in diocesi per l'appuntamento di "DABAR Estate 2024", il percorso pastorale dell’Arcidiocesi di Gaeta che vuole far riscoprire le parole importanti della vita alla luce della Parola di Dio e della parola degli uomini.

Prendendo spunto dalla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo di Gaeta Luigi Vari dal titolo “Pescatori di Luce”, quest’anno il percorso intende riportare al centro il tema della “spiritualità” come via maestra per la pace e il dialogo fra i popoli e le religioni. Appuntamento per mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 20.30 presso il Monastero San Magno in Fondi, luogo fortemente caratterizzato da una profonda spiritualità che invita al dialogo e all’incontro.

La serata prevede il dialogo tra l’Arcivescovo Luigi Vari e l’Imam Nader Akkad, della Grande Moschea di Roma, che intende far emergere come la spiritualità, sia nella religione cattolica che in quella islamica, sia un punto di partenza irrinunciabile per ricostruire una pace profonda. Il dialogo sarà accompagnato dalla musica sufi di Stefano Albarello.

L’imam Nader è ingegnere e ricercatore nato ad Aleppo in Siria, vive a Trieste dal 1992. Arrivato in Italia per perfezionare i suoi studi universitari, ha conseguito una laurea magistrale in ingegneria civile, diversi master e un dottorato di ricerca in ingegneria sismica, ispirato dal modello di unire scienza e fede del professor Abdus Salam primo scienziato musulmano ad essere insignito del premio Nobel in fisica, fondatore del centro di fisica teorica ICTP nel 1964 a Trieste. Impegnato fin dal suo arrivo a Trieste con la comunità islamica locale dove ha assunto il ruolo di imam e, dal 1994, di direttore della scuola coranica, nel 2015 ha conseguito a Padova il master in studi sull’islam d’Europa promosso dal ministero degli interni per la formazione di Imam italiani ed è divenuto il primo imam formato in Italia per la comunità islamica di Trieste. È membro e referente per l’Italia del moonsighting committee worldwide MCW per il calcolo ISNA del calendario islamico, è docente del corso “Conoscere l’Islam: culto e cultura” del centro Veritas di Trieste, è delegato per il dialogo Interreligioso dell’unione della comunità islamica d’Italia UCOII, ha incontrato Papa Francesco diverse volte, impegnato nel Dialogo Cristiano Islamico della CEI. Attualmente il dr. Akkad è imam della Grande Moschea di Roma e Professore di Ecologia Integrale nelle fonti islamiche presso la Pontificia Università Antoniunum.

La partecipazione gratuita prevede l'iscrizione attraverso il link: http://bit.ly/3KYdusS.

don Antonio Centola