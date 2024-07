Sabato 20 il salotto culturale "Selene in versi" inserito nel programma Vivi nel Parco Estate 2024

Ennesimo evento di qualità proposta dall’associazione Onorato Secondo Gaetani di Fondi, che si distingue nell’estate fondana per proposte culturali di spessore e originali.

Negli anni precedenti hanno riscosso grande successo le visite guidate organizzate dall’associazione, le edizioni di “Guardar lontano, vedere vicino” un format innovativo che raccontava gli eventi del territorio con una prospettiva più ampia, grazie a conferenze di studiosi locali che hanno raggiunto notorietà nazionale, ma non dimenticano le loro radici, nella splendida cornice di Villa Cantarano a Fondi.

Ora la prospettiva è lievemente diversa, anche se la qualità della proposta è sempre alta: “Selene in versi-salotto culturale” mette alla prova tutti quelli che sentono uno spirito artistico e vogliono cimentarsi nel proporre un loro componimento, o interpretare una canzone, un monologo, per esprimere le loro qualità attoriali, o di canto, o poetico.

Con questo innovativo contest tutti sono chiamati Sabato 20 Luglio, al Chiostro di San Domenico a Fondi, a esprimere il proprio estro, esprimendo la propria personalità, anche autoriale.

L’associazione Onorato Secondo si vuole distinguere per le sue proposte di qualità e Selene in versi si pone in questo contesto - dichiara Michele Palumbo, presidente dell’associazione. - Infatti la nostra proposta è stata subito accolta dal Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Direttore Lucio De Filippis, ed è stata immediatamente inserita nel programma estivo Vivi nel Parco Estate 2024 che ha messo a disposizione una straordinaria location, ovvero il Chiostro di San Domenico, oltre a tutto il supporto logistico, oltre che al contributo del media partner Radio Show Italia.