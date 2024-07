VenerdÃ¬ 19 la Cerimonia di inaugurazione dell'opera "Il Muro della LegalitÃ "

Il Progetto "Il Muro della Legalità" è entrato nel vivo. Dallo scorso weekend, infatti, sono in corso i lavori per la realizzazione di un'opera muraria dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un impegno importante e partecipato, con il coinvolgimento di dieci Associazioni, da Fare Verde a Nuove Prospettive, da Musicinecultura ad Articolo Ventiquattro, dal Presidio Sud Pontino di Libera a Fotografichementi, insieme ad Obiettivo Comune, Associazione Nadyr Donne contro la Violenza ed Associazione Antonino Caponnetto, con il Patrocinio del Comitato Promotore per la Casa della Cultura di Fondi.

Nonostante il grande caldo, l'artista Marco Longo, in arte Robof, sta portando a termine nei tempi previsti il grande murales 10x10 con cui la Città di Fondi onorerà il ricordo e la memoria di tre eroi nazionali. E lo farà proprio il 19 Luglio, in occasione del 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina. La Cerimonia di inaugurazione è in programma alle ore 19, in Via Alessandro Poerio, nel popoloso quartiere Campo Boario, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose. Con il saluto delle Associazioni promotrici ed il contributo e la testimonianza di diversi ospiti. Ad accompagnare l'evento un'esibizione live del Quizas Acoustic Duo.

Tante persone stanno seguendo giorno dopo giorno i lavori, il quartiere ci ha letteralmente adottato e coccolato, e siamo davvero emozionati nel vedere come l'opera stia prendendo forma. Vogliamo però che la Cerimonia di Venerdì registri una grande partecipazione della cittadinanza. Invitiamo tutti ad essere presenti, sarà sicuramente un momento emozionante per la Città di Fondi - commenta la Presidente di Fare Verde, Milena Trani.

Per sostenere il Progetto è possibile acquistare un Poster numerato e firmato dall'artista, Poster che ritrae l'opera e sarà distribuito in occasione della Cerimonia del prossimo 19 Luglio. Per prenotarne una copia si può contattare il Gruppo Locale di Fare Verde attraverso i social oppure una delle Associazioni che promuovono il Progetto stesso. Allo stesso modo è stata avviata una raccolta fondi on line al link https://gofund.me/fc1f8a81 per donazioni a sostegno dei costi dell'opera.

Media Partner del Progetto è Radio Show Italia 103.5.