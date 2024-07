Dal 3 al 25 agosto la Mostra d'arte contemporanea "IDOLI"

Presso il Museo Civico Castello Caetani di Fondi, per il mese di agosto saranno in mostra le opere dell’ artista Massimo Pennacchini. Le opere esposte appartengono all’ultima collezione IDOLI, che da quasi cinque anni lo vedono protagonista in più eventi museali. Dal 3 al 25 agosto 2024, al primo piano del Museo, tutti i giorni , escluso il mercoledì, dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 18,30 alle 22,30.

IDOLI – Massimo Pennacchini

Con la serie IDOLI, Pennacchini propone una rivisitazione in chiave pop di icone passate e moderne che dialogano tra loro. Il bianco marmoreo delle statue di colora di tessere realizzate da opere pittoriche dell’artista e da simboli iconici.

L ‘immobilismo delle statue si trasforma e prende nuova vita con sapienti pennellate e interventi a spatola che l’artista definisce “vibrazioni”. I supporti sono tela, lastre di alluminio e plexiglass. Così il David dialoga con Mickey Mouse e Donald Duck, e la Venere interagisce con Minnie e Paperina, figure iconiche contemporanee che animano opere scultoree a noi note nelle loro veste marmorea.

Anche i cavalli “Horses” della Basilica di San Marco a Venezia, sono spunto di una serie di immagini iconiche, l’artista modifica e interpreta le opere scultoree modificandone la loro natura e trasformandole in opere pop. Nuovi materiali, come la resina rendono gli elaborati lucenti ed estremamente contemporanee, dando una inedita lettura del mondo classico.