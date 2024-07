La sassofonista fondana Laura Venditti a Trento per il terzo Congresso Europeo del Saxofono "EurSax20"

Il terzo Congresso Europeo del saxofono, EurSax20, si è tenuto di nuovo in Italia dopo ben 32 anni di assenza, dal 15 al 20 luglio. A Trento durante questa importante manifestazione, che vede protagonisti i migliori sassofonisti provenienti da ogni parte del mondo, ha partecipato anche la nostra concittadina, Laura Venditti.

La sassofonista fondana ha tenuto concerti con due delle sue formazioni più importanti: il South Zone Saxophone Quartet ed il Kyma Duo. Il quartetto si è esibito nella bellissima Biblioteca Clesiana, nel Castello del Buonconsiglio, è attivo nel sud pontino da ben quindici anni e si è esibito in diverse rassegne e concorsi. È composto oltre che da Laura al sax baritono, da Luciano Bonanni al sax soprano, Danilo Florimondo Lidano al sax contralto e Armando Mancini al sax tenore.

Invece, nella splendida cornice della Galleria Civica, nel cuore della città di Trento, Laura ha tenuto un concerto in duo con Simone Salvatori alla chitarra, con cui suona da meno di due anni esibendosi in diversi festival e rassegne. Entrambi i concerti hanno riscosso un grande successo affascinando i presenti e riscuotendo ottima risonanza all' interno del congresso.

Un ottimo traguardo ma altresì un punto di partenza per i prossimi appuntamenti per Laura e tutti i musicisti che collaborano con lei. In attesa di nuovi concerti possiamo seguire Laura Venditti sui suoi canali social di Instagram e Facebook.