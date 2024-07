La fondana Alessia Pecchia si riconferma Campionessa Italiana

Come ogni anno i Campionati Italiani di categoria Fidesm (federazione italiana danza sportiva e sport musicali) si sono svolti presso Rimini Fiera. Due settimane intense, con atleti di tutta Italia e di ogni stile di ballo che si sono sfidati per conquistare il titolo di Campione Italiano.

Non poteva mancare la nostra concittadina Alessia Pecchia che, nella giornata del 16 luglio, si é riconfermata Campionessa Italiana solo Latin Style 19/34 AS. Complimenti per questo nuovo Titolo.

Ricordo che Alessia porta un bagaglio importante :due volte campionessa Italiana, campionessa Europea e soprattutto CAMPIONESSA MONDIALE.

Non possiamo far altro che essere orgogliosi di avere una così Grande Atleta nella nostra Fondi e in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni.