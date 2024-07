Venerdì 26 il concerto dell'Official Tribute band "Pooh Celebration"

Si terrà venerdì 26 luglio 2024, alle ore 21:00, presso il teatro all'aperto di Piazza De Gasperi, l'atteso concerto live di una delle più affermate tribute band dei Pooh.

Sarà un'occasione speciale per rivivere le emozioni dei brani della più celebre pop-rock/progressive band italiana ma anche per cantare, divertirsi e vivere la città in orario serale.

I Pooh Celebration - anticipano gli organizzatori - ripercorreranno i successi della band con una performance dal vivo che promette di essere un vero e proprio viaggio nel tempo. Dalla dolcezza di "Tanta voglia di lei" all'energia di "Chi fermerà la musica": ogni brano risuonerà come un inno alla straordinaria musica italiana. Le canzoni dei Pooh, del resto, hanno fatto sognare e innamorare diverse generazioni, con spettacoli unici, pieni di amore, allegria, sentimenti e, naturalmente, tanta amicizia. Quattro colonne portanti della musica, quattro artisti che hanno scritto brani immortali e che, soprattutto, sono stati grandissimi amici e compagni di vita. Saranno celebrati da una cover band che, con passione e talento, porterà sul palco di Fondi le melodie intramontabili del gruppo.

"Chi fermerà la musica, l'aria diventa elettrica..." è il tema centrale dell'evento “Palco sotto le stelle” organizzato dall'Associazione Pro Loco Fondi APS, con il patrocinio e il contributo del Comune di Fondi. L'evento, completamente gratuito, rientra nel cartellone ufficiale degli appuntamenti estivi “Un mare di eventi… a Fondi”.

Un ringraziamento per la collaborazione va alla Banca Popolare di Fondi, al Mercato Ortofrutticolo di Fondi, a L'Angolo del Caffè di Vincenzo Incalicchio e ad Antonio Magliozzi orologi e gioielli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 329-7764644 disponibile anche su WhatsApp.