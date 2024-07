Grande successo per la I edizione di Sperlonga Music Wave

Sì è svolto sabato 20 luglio presso Piazza Fontana a Sperlonga la prima edizione di Sperlonga Music Wave, spettacolo musicale riservato ai cantanti e musicisti emergenti del sud Pontino.

Nella stupenda cornice della Perla del Tirreno si sono alternati quindici tra cantanti e band, magistralmente guidati dai presentatori Beatrice Avallone, Maria Grazia D’Adamo e Raffaele Conte; due ore di musica dal vivo, davanti ad un pubblico vasto, intrattenutosi fino a fine della serata, dimostrando di saper apprezzare il talento di tanti giovani artisti i quali hanno avuto un’occasione imperdibile per mettersi in mostra.

La gran parte dei partecipanti proveniva da Sperlonga e Fondi, ma non sono mancati artisti originari di Priverno, Sonnino e Terracina, a dimostrazione dell’interesse raccolto da questa manifestazione, seppure organizzata in pochissimo tempo e della necessità di organizzare eventi del genere, vista la risposta e l’apprezzamento tanto degli artisti quanto del pubblico.

Ad esibirsi: il trio “Accordi Nascosti”, Alyssa (Annalisa Pietricola), Anastasia Pannozzo, Andrea Parasmo, Battito (Davide Guglietta), Benedetta Conte, i Birra Gratis, Dario Pietrosanto, Federica D’Angelis, Julia Feula, Mariz (Mario Izzi), Mykela (Michela Marconi), Nick (Nicolas Passannante), Pestifero (Andrea Pestillo), Valentina Piras.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Sperlonga in collaborazione con il Centro Giovani di Sperlonga e l’A.P.S. il Magazzino Fondi e vuole proporsi come punto di partenza, con l’idea di riproporre il format anche le prossime estati, come hanno dichiarato sul palco Marcello Conte e Paolo Campobasso, i due coordinatori dello staff che ha curato questa inedita manifestazione.

Sulle pagine social dello “Sperlonga Music Wave” è possibile vedere i video di tutte le esibizioni e le fotografie realizzate da Simona Stravato.