Il 25 luglio Giornata della prevenzione dell'annegamento con il "World Drowning Prevention Day"

Anche il Comune di Fondi, in contemporanea ad altri 235 Comuni insigniti del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, giovedì 25 luglio celebrerà la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento. Protagonisti del World Drowning Prevention Day saranno gli splendidi amici a quattro zampe della Scuola Italiana Cani Salvataggio che saranno sulle spiagge per una dimostrazione pratica allo scopo di sensibilizzare e informare la collettività.

L’evento avrà inizio alle 16.30 nel tratto di arenile antistante il camping “Gabbiano Blu”, nella zona di Tumulito e si svolgerà in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana, che sarà presente con mezzi e volontari, con la Polizia Locale di Fondi, in prima linea con agenti e quad e con i bagnini della Cooperativa “Mare Amico” con i quali è stato messo a punto un articolato Piano di Salvamento Collettivo in grado di coprire ben 11 chilometri di litorale.

Si tratta di un'iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell'annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

Ogni annegamento è prevenibile – recita infatti lo slogan - esistono soluzioni.

L’iniziativa vuole essere un momento di condivisione, dialogo e sensibilizzazione per informare i bagnanti sulle corrette abitudini che possono prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

Sarà inoltre una preziosa occasione per vedere all’opera gli operatori della Scuola Italiana Cani Salvataggio, la più grande organizzazione mondiale dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori.

In oltre 30 anni di attività, le Unità Cinofile SICS hanno salvato la vita a centinaia di persone, rendendo l'organizzazione stimata ed apprezzata da tutti gli organismi che si occupano di sicurezza in mare. L'associazione dispone di una squadra operativa di 350 Unità Cinofile, dislocate su tutto il territorio nazionale, che lavorano in regime di volontariato di Protezione Civile, in progetti di sicurezza balneare in molti comuni e regioni italiane, principalmente in affiancamento alla Guardia Costiera o ad altri enti impegnati nella sicurezza in acqua.