Il 27 e 28 luglio l'evento "Biofilia_primo amore tra i versi"

"BIOFILIA _ primo amore tra i versi" è una performance attoriale e musicale che indaga quell’esigenza umana di esprimere attraverso la voce, e quindi il pensiero e il corpo, la propria appartenenza alla Natura.

Ideato dall’APS ARS, l’evento è realizzato con il patrocinio e grazie alla collaborazione dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e si svolgerà il 27 e il 28 luglio nel giardino di Villa Cantarano, nel cuore di Fondi, a partire dalle ore 19:30.

La performance è stata elaborata mettendo insieme opere di grandi poeti della letteratura italiana e alcune canzoni d’autore: lo spettatore-ascoltatore sarà sollecitato ad una riflessione, al contempo intima e collettiva, sul tema del rapporto uomo - natura.

Le letture sono affidate a Giuseppe Pestillo, attore diplomato all'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, e, come regista di teatro musicale, presso il Conservatorio Licinio Refice. Dal 2003 studia e approfondisce il Metodo Mimico, ideato dal M° Orazio Costa Giovangigli. Ha un'ampia esperienza professionale in ambito teatrale, lavorando in molti teatri italiani, e diversi progetti realizzati in ambito cinematografico, come ad esempio I Bastardi Di Pizzofalcone, terza stagione. La parte musicale è realizzata dal duo Antonietta Caporiccio (voce), Sandro Sposito (chitarra), interpreti da anni, in diverse formazioni, del repertorio della canzone d’autore italiana.

L’evento che ha la durata di circa 60 minuti è fruibile da qualsiasi tipo di pubblico.

Il termine biofilia è una combinazione di due parole che discendono dal greco: "vita" (bio) e "amore" (filia); esso significa letteralmente "amore per la vita" ma in senso più largo anche "amore per la natura": si tratta di quel legame che gli esseri umani hanno con il mondo naturale, mondo senza il quale non esisterebbero, si tratta di quel primo immenso amore che che connette l’uomo alla natura. Un legame che spesso è stato proposto in opere poetiche, testi letterari, canzoni e che in questo evento si intende restituire al pubblico.

Amiamo passeggiare in mezzo al verde, in un bosco, su un prato pieno di fiori, oppure in un parco in città ricco di biodiversità e ben curato, questo dipende dalla nostra innata biofilia, amore per la vita, per la natura. Più riusciremo a sincronizzare i nostri ritmi di vita odierni con quelli della Natura, maggiore sarà la nostra sensazione di comfort e benessere.

Per tale ragione la performance si realizza nel giardino di Villa Cantarano, un esempio di Hortus Urbis, un giardino per la biodiversità urbana che propone un messaggio importante: il rispetto dell’ambiente restituisce benessere all’uomo.

E’ una tematica particolarmente sentita dagli organizzatori in quanto, nel dibattito culturale, sociale ed economico, sempre più si impongono le questioni legate alla transizione ecologica e ai cambiamenti climatici. Occorre quindi recuperare uno stile di vità in equilibrio con gli elementi naturali e ripensare il nostro modello di sviluppo, che risulta poco sano per noi e per l’ambiente.

Appuntamenti: 27 e 28 luglio ore 19:30 presso il Giardino di Villa Cantarano in Fondi.