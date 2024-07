Tante nuove adesioni nella festa di Tesseramento di Fondi Vera con idee chiare per il futuro

Cari iscritti e sostenitori, vorremmo ringraziarvi di cuore per aver reso la Festa del Tesseramento del nostro Movimento Politico un grande successo. La vostra presenza e il vostro sostegno significano molto per noi e ci danno la spinta necessaria per continuare a lavorare per le nostre idee e valori. È necessario il sostegno di tutti per continuare a costruire insieme una Fondi migliore per ogni Cittadino. - Queste le parole di Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera, al termine della Festa del Tesseramento tenutasi Martedì 23 Aprile.

Una serata organizzata per brindare ai numeri che anche nel 2024 hanno confermato il trend in crescita per quanto concerne gli iscritti al Movimento di Partecipazione Politica. Dal 2020 ad oggi, infatti, ogni anno è salito il numero delle adesioni che in questo momento conta quasi il doppio delle iscrizioni della Campagna Tesseramento del 2021. Un risultato che ci gratifica e stimola a fare sempre di più, per la Città ed il suo sviluppo.

Fondi Vera, rappresentata in Consiglio Comunale da Francesco Ciccone, è attiva sul territorio in maniera costante, è strutturata nella forma di Movimento e promuove la Partecipazione dei Cittadini attraverso Gruppi di Lavoro tematici, cui si può aderire liberamente, anche da non iscritti. Da Settembre riprenderà, inoltre, il ciclo di incontri “Fondi 2030”, con Conferenze sugli obiettivi da raggiungere per una Città migliore. Ed infine già da Lunedì sarà aperta la Sede di Via Roma 64 per permettere ai Cittadini di segnalare criticità, suggerire idee, chiedere qualsiasi tipo di informazione.

Durante la Festa del Tesseramento, insieme al Presidente De Arcangelis, sono intervenuti anche il Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone e la Portavoce Tina Di Fazio che hanno assicurato come “il simbolo di Fondi Vera sarà sulla scheda elettorale per le prossime Amministrative con l’obiettivo di dare un Governo diverso alla Città, dopo anni di ordinaria amministrazione, scelte infelici, tanto cemento e sempre meno verde e spazi pubblici”.