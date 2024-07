Azione in merito alla chiusura totale della galleria di Terracina

Nella notte di venerdì 26 luglio sarà chiusa completamente la galleria di Tempio di Giove, anche la direttrice sud per dei lavori.

Tutto questo viene passato quasi in sordina, forse per non fare ricordare che da oltre tre anni è chiusa anche direttrice nord, e non si vede la luce (nel vero senso della parola) in questo tunnel, fatto di disagi, rallentamenti, e aggiungiamo noi anche di incompetenza.

Siamo al secondo anno di amministrazione Rocca, ma non ci sembra che alla fine ci sia un cambio di passo.

I problemi permangono, i cantieri stagnano, se ne aprono altri, ma il disagio rimane, anzi peggiora.

Noi di Fondi in Azione riteniamo che questo andazzo dive finire, non si può scaricare sui cittadini l’incapacità di finire le opere per tempo. È inutile sbandierare ipotetiche autostrade da Roma a Fondi (senza indicare con quali soldi e chi li metterà) se poi non si riesce neanche a ultimare la sistemazione di una galleria.

D’altronde il presidente Rocca ha ben altri impegni da sbrigare, tipo riuscire a celebrare il Consiglio Regionale, e deve ancora inserire in agenda la famosa visita a Fondi che ha promesso in campagna elettorale, lo aspettiamo con piacere, vorremmo avere la possibilità di domandargli quali sono i suoi progetti per l’ospedale, quali sono gli impedimenti che impediscono di mettere in sicurezza il Ponte su Colle Troiano, visto che da aprile è stato assegnato l’appalto ma non vediamo nulla, quali sono gli sviluppi in merito alla normativa da approntare dalla Regione per regolamentare i forni crematori, visto che a Fondi pende ancora l’idea di farne uno, mentre la cittadinanza tutta non lo vuole.

Tutto questo chiediamo al Presidente Rocca, e lo chiediamo anche all’amministrazione comunale, che ha sempre decantato questa continuità di orientamento politico (come se un comune avente una diversa amministrazione fosse figlio di un Dio minore), ma che non si attiva per ottenere le risposte che poi deve dare ai cittadini di Fondi, che vedono sempre più abbandonata la nostra città.