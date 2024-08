I consiglieri Venditti e Ciccone contro la bocciatura della mozione sul Dachau Park

La bocciatura della Mozione relativa al Dachau Park da parte del Sindaco Maschietto e della maggioranza che lo sostiene non è andata giù ai proponenti del testo, Salvatore Venditti e Francesco Ciccone (https://www.fondinotizie.net/notizie/comunicati-stampa/11370/i-consiglieri-venditti-e-ciccone-presentano-una-mozione-consiliare-per-il-ripristino-del-parco-dachau). Che in Aula hanno potuto contare sul sostegno di tutta la compagine di Opposizione.

I Consiglieri di Camminare Insieme e Fondi Vera, senza mezzi termini, hanno denunciato nell’ambito dell’ultima seduta della massima assise lo stato di degrado ed insicurezza del Parco interno all’area del Palazzetto dello Sport.

Situazione indecorosa che è sotto gli occhi di tutti. Tant’è che nella Mozione si chiedeva l’impegno di Sindaco e Giunta per un’immediata riparazione dei giochi danneggiati, una continua e costante manutenzione, l’installazione di nuove giostre e strutture inclusive, al fine di evitare che il degrado e l’abbandono di questi anni regnassero ancora.

Continuano a diminuire le aree gioco per i più piccoli, dove i bambini possano divertirsi senza che i genitori siano costretti al pagamento di un ticket, mentre aumentano in centro le giostre ed i gonfiabili a pagamento.

Mai ci saremmo aspettati un simile atteggiamento di fronte ad un’evidenza che oggettivamente non può essere messa in discussione. Il Dachau Park è potenzialmente l’area più adatta ma da tempo meno attrezzata e meno sicura per i nostri bambini. Reputiamo assurdo che nel Bilancio del nostro Ente non si trovino le risorse economiche per garantire una manutenzione costante del Parco - concludono Venditti e Ciccone.