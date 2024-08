Ennesima estate con le spiagge libere fondane non accessibili ai disabili

Anche quest'anno, a Fondi, le spiagge libere non sono accessibili ai disabili. Eppure avevo segnalato il problema nello scorso ottobre, allo scopo di non farci trovare impreparati questa estate.

Nei giorni scorsi, insieme all'Associazione Beatrice APS, abbiamo fatto un sopralluogo sul litorale, riscontrando un problema che si presenta ciclicamente ogni anno.

Evidentemente l'accessibilità dei disabili sulle nostre spiagge non interessa all'amministrazione. Sicuramente non all'assessore al turismo Carnevale e al Presidente dell'omonima commissione Peppe. Ad entrambi, con l'intento di aprire un confronto costruttivo insieme alla Beatrice Aps, ho segnalato il problema durante il passato autunno.

Chiesi di convocare la commissione turismo e demanio, ma per vie brevi mi fu risposto che "il tema era attenzionato dall'amministrazione". La commissione non è mai stata convocata e il problema si è riproposto. Evidentemente Carnevale e Peppe sono troppo impegnati in altro, nonostante quest'ultimo ci ha tenuto a ricordare che il prossimo anno verranno costruite delle passerelle per far accedere i disabili al mare. Peccato che siamo solo un ennesimo anno in ritardo.

Continuo a pensare che su un tema come questo non ci debba essere divisione, per questo ho chiesto al Sindaco di incontrare insieme l'associazione e ad altre persone che vivono quotidianamente questa difficoltà. La richiesta è stata accolta e sono certo che nei prossimi giorni riusciremo ad aprire un tavolo di confronto per dare risposte concrete a chi ne ha necessità.

Il mare deve essere accessibile e senza barriere.

Salvatore Venditti – Consigliere Comunale di Fondi per “Camminare Insieme”