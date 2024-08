La visita del Questore Vinci al MOF e al cantiere per la realizzazione del nuovo commissariato

Questa mattina, il nuovo Questore di Latina, Fausto Vinci, ha visitato il MOF - Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi. Durante la visita, il Questore ha avuto l'opportunità di conoscere da vicino le dinamiche e le attività del MOF, riconoscendone l'importanza come realtà economica e produttiva fondamentale per la provincia di Latina e non solo.

Nel corso della visita, il Questore si è soffermato sul cantiere all'interno del MOF, dove sono in corso i lavori di adeguamento per la realizzazione del nuovo Commissariato di Polizia di Fondi. Tale struttura rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza del territorio e un supporto concreto per la comunità locale. Alla visita di questa mattina erano presenti il Presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, l'Amministratore Delegato Enzo Addessi, il Direttore Roberto Sepe, i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Onorevole Salvatore De Meo, europarlamentare.

L'Amministratore Delegato del MOF, Enzo Addessi, ha dichiarato: Il fatto che tra le prime attività del Questore Fausto Vinci ci sia stata la visita al MOF e al futuro Commissariato di Polizia sottolinea l'importanza che attribuisce a questa iniziativa. La nascita del Commissariato di Polizia all'interno del MOF rappresenta un elemento cruciale in termini di legalità e sicurezza. Questo non solo per il Centro agroalimentare, ma anche per l'intera provincia, per la città di Fondi e per il territorio circostante.