Basta mozziconi: partita la Campagna di Fare Verde lungo il litorale fondano

Una nuova ed importante Campagna di Sensibilizzazione di Fare Verde Ets-Odv per la protezione dell’ambiente, contro la dispersione di mozziconi di sigaretta, è in corso. Durante il mese di Agosto, infatti, in tutta Italia, i Volontari dell'Associazione Ambientalista Fare Verde distribuiranno gratuitamente posacenere tascabili per contenere cenere e mozziconi, da svuotare poi negli appositi cestini.

"Anche il Gruppo Locale di Fondi aderisce all'iniziativa" aveva anticipato nei giorni scorsi la Presidente Milena Trani. Ed è stata di parola, visto che tra Venerdì, Sabato e Domenica, insieme ad una delegazione di Volontari, è stata protagonista della distribuzione in spiaggia.

Nel fine settimana, lungo il litorale, abbiamo regalato posacenere tascabili ai bagnanti che proprio non riescono a fare a meno di fumare anche mentre sono al mare. L’abbandono in spiaggia dei mozziconi di sigaretta è una delle peggiori pratiche e purtroppo tra quelle maggiormente diffuse. I filtri delle sigarette si degradano in tempi lunghissimi e contengono residui della combustione, nicotina e microplastiche inquinanti per l’ambiente - dichiara Milena Trani.

Da ben trentacinque anni, l’ultima Domenica di Gennaio, con la manifestazione "Il Mare d’Inverno" i Volontari di Fare Verde puliscono gli arenili, e puntualmente, dopo plastica e polistirolo, al terzo posto dei rifiuti raccolti ci sono i mozziconi di sigaretta. Per questo motivo abbiamo lanciato una Campagna di Sensibilizzazione, che facesse anche Informazione e Prevenzione - commenta il Presidente Nazionale, Savino Gambatesa.

L'iniziativa proseguirà nei prossimi giorni.

Per informazioni:

fareverdefondi@gmail.com.