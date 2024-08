Dal 26 agosto torna la raccolta solidale di Fondi Vera "Zaino Sospeso"

Aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare le spese per acquistare il materiale scolastico per i propri figli. Questo ci spinge a replicare, dopo gli ottimi riscontri dello scorso anno, l’iniziativa “Zaino Sospeso”.

Da Lunedì 26 Agosto saremo impegnati nella raccolta solidale, coinvolgendo Cittadini, Associazioni ma anche titolari di cartolibrerie e/o librerie o negozi di articoli di cancelleria che doneranno prodotti utili alla causa. Speriamo di garantire ai bambini delle famiglie meno abbienti la possibilità di avere a disposizione tutti gli strumenti ed i mezzi per iniziare l’Anno Scolastico nel migliore dei modi, attraverso un piccolo gesto di solidarietà: album da disegno, astucci, materiale di cancelleria, colori, penne, matite, quaderni, diari, libri e zaini.

Il Punto di Via Roma al civico 64 sarà aperto tutti i giorni. Non si accetteranno donazioni in denaro ma solo materiale scolastico utile alla causa. Sarà nostra cura comunicare gli orari di apertura al pubblico e soprattutto le date in cui le famiglie potranno ritirare il materiale raccolto.

Fondi Vera ringrazia anticipatamente quanti vorranno aderire.