Il 17 agosto continua il progetto de "Il Muro della LegalitÃ  con cena di autofinanziamento

Il Progetto "Il Muro della Legalità" nella Città di Fondi non è concluso, anzi.

Con l'inizio dell'Anno Scolastico ci faremo promotori di una serie di attività ed iniziative in stretta collaborazione con le Dirigenze Scolastiche per fare in modo che quello di Via Poerio diventi un luogo centrale per la diffusione di una Cultura della Legalità che coinvolga tutti - preannuncia Milena Trani, Presidente di Fare Verde.

Promosso dalla Casa della Cultura e da Associazione Nuove Prospettive, Fare Verde, Associazione Articolo Ventiquattro, Associazione Culturale Musicinecultura, Presidio Libera Sud Pontino-don Cesare Boschin, Fotografichementi, Obiettivo Comune, Associazione antimafia "Antonino Caponnetto" e Associazione Nadyr Donne contro la violenza, il Progetto continua con la volontà di portare tra i banchi di scuola il messaggio di cui il maxi murales si è fatto portavoce.

La splendida opera muraria realizzata in Città dall'artista Marco Longo, conosciuto con il nome di Robof, rappresenta un appello affinché i Cittadini, soprattutto i più giovani, comprendano che la scelta della legalità conviene sempre. Un inno alla giustizia, un omaggio a chi ha fatto la storia del nostro Paese. Nel ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ed in queste settimane ha conquistato tutti, cittadini ma anche turisti in visita sul nostro territorio.

Martedì 27 Agosto alle ore 20.30, presso il Ristorante Da Fausto, ci ritroveremo per una Cena a sostegno del Progetto e per stilare un bilancio di questa meravigliosa esperienza condivisa con tanti Cittadini ed Associazioni che hanno collaborato spalla a spalla - conclude Trani.

Media Partner del Progetto è Radio Show Italia 103e5.

Per informazioni e prenotazioni:

fareverdefondi@gmail.com.