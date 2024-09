Per il consigliere Venditti una pioggia di bugie sui Rifiuti, non di multe

Alla luce del recente comunicato dell'Amministrazione comunale di Fondi riguardo al presunto aumento dell'attività di monitoraggio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti, non possiamo che esprimere la nostra profonda delusione per l'ennesima dimostrazione di inefficacia e superficialità nella gestione di un problema che affligge la nostra città da molto tempo.

È evidente che le promesse di controlli serrati e di sanzioni "a pioggia" non sono altro che parole vuote. L'Amministrazione, come già accaduto negli scorsi anni, interviene sulla stampa solo a seguito delle numerose lamentele sui social network, ma soprattutto omette di dire che questi controlli sono talmente inefficaci da aver riportato, negli ultimi quattro anni, un totale di sole 14 sanzioni.

A mero titolo d'esempio, Piazza Felice Chiusano, continuamente presa d'assalto dagli incivili, ha visto emettere una sola multa. Una cifra irrisoria, che dimostra chiaramente quanto poco sia stato fatto per affrontare un fenomeno che, invece, richiederebbe un impegno ben più serio e costante.

La realtà è ben diversa da quella descritta: i controlli di notte e all'alba sono dichiarazioni che appaiono completamente disconnesse dalla realtà, dato che il personale della Polizia Locale non lavora oltre le 20. Parlare di "uomini al lavoro in divisa e in borghese all'alba e a notte fonda" è solo un tentativo maldestro di confondere i cittadini con promesse che non possono essere mantenute.

È altrettanto ridicolo affermare che "l’attivazione di un servizio di individuazione rapida dei fotogrammi" abbia ridotto notevolmente i tempi di emissione delle sanzioni, quando è evidente che i problemi di abbandono dei rifiuti sono aumentati, specialmente durante il periodo estivo, senza un'effettiva riduzione di tali comportamenti incivili.

Ci chiediamo, con sempre maggiore preoccupazione, dove sia finito l'Assessore all'Ambiente. La sua assenza dalle scene pubbliche è assordante, così come la sua incapacità di affrontare le gravi criticità ambientali che affliggono la nostra città. Macaro sembra aver abdicato al suo ruolo, dimostrando una totale indifferenza verso il degrado crescente e un'incapacità imbarazzante di fornire soluzioni concrete. La sua gestione è un fallimento evidente, che sta pagando cara la nostra comunità.

Chiediamo all'Amministrazione di smetterla con i proclami autocelebrativi e di fornire, invece, dati concreti su quanti agenti siano effettivamente impiegati in queste operazioni di monitoraggio, su quali risorse siano state investite e, soprattutto, quali risultati reali siano stati ottenuti negli anni.

La nostra città merita di più di queste false promesse e di questi tentativi maldestri di mascherare un fallimento evidente con comunicati privi di sostanza. I cittadini di Fondi hanno il diritto di vivere in un ambiente pulito e sicuro, e meritano un'Amministrazione all'altezza del compito, che affronti seriamente e con trasparenza i problemi reali del territorio.

Salvatore Venditti – Consigliere Comunale per “Camminare Insieme”