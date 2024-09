Fondi Vera sulle deiezioni canine abbandonate ovunque ma dal 2017 ad oggi nessun verbale elevato

I bisogni degli amici a quattro zampe vanno raccolti, neppure ci sarebbe da specificarlo, ma a quanto pare sono in pochi a farlo per davvero. Visto lo stato in cui versano aiuole, marciapiedi e diverse strade, un percorso di guerra praticamente. Ce lo segnalate in tanti ogni giorno e per questo, da tempo, abbiamo chiesto riscontri a Comune di Fondi e Polizia Locale.

Sorvoliamo sul fatto che abbiamo presentato questa richiesta la prima volta ad Ottobre del 2023, in occasione del quindicesimo “compleanno” dell’unica e sola Ordinanza Sindacale con cui si ricorda che “è fatto obbligo di asportare le deiezioni canine dal suolo pubblico” e si avvisano i contravventori che “la sanzione applicata sarà pari ad Euro 50,00“, e aver dovuto sollecitare più volte un riscontro non lasciava presagire nulla di buono.

Beh, la risposta seppur parziale è arrivata. Abbiamo scoperto che nel territorio comunale dal 2017 ad oggi, quindi negli ultimi sette anni, “non risultano verbali elevati ai sensi dell’Ordinanza n. 220 del 30 Ottobre 2008”. Avete capito bene. “Andando a ritroso sino all’anno 2017 nessun verbale”, chissà se dal 2008 qualche incivile è stato multato. La cosa ci lascia assai perplessi.

In una Fondi che soffre da tempo di degrado e inciviltà, c’è evidentemente bisogno di inasprire le sanzioni per chi non sembra voglia abbandonare questa cattiva abitudine, un problema serio di igiene e decoro urbano. Un’emergenza vera e propria oggi che apprendiamo come questa Ordinanza venga ignorata da alcuni titolari di animali da affezione, tutto ciò mentre Amministrazione Comunale e Polizia Locale non riescono ad individuare i responsabili per punirli come meritano.

Proporremo un’azione forte per limitare questo fenomeno. Installando ulteriori raccoglitori nelle zone maggiormente colpite, dispenser per le bustine apposite, inasprendo le sanzioni per chi non rispetterà l’Ordinanza. Ma anche, come suggerito da molte Associazioni, verifiche e controlli sul divieto di condurre animali in luoghi pubblici senza essere provvisti degli strumenti per l’eliminazione immediata degli escrementi, al fine di assicurare la tutela dell’igiene pubblica - annuncia il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

L’abbandono delle deiezioni canine è un segnale di maleducazione e di scarso rispetto della cosa pubblica, che oltre ad offrire un’immagine di degrado costringe i pedoni, Cittadini e turisti, a continui “slalom” tra ostacoli maleodoranti. La nostra Città non merita di essere trattata così.