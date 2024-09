Ciccone e Venditti attaccano il Consiglio Comunale sul Dachau Park: dopo 40 giorni non Ã¨ cambiato nulla

Sono trascorsi ben 40 giorni da quando la maggioranza in Consiglio Comunale ha bocciato la Mozione che chiedeva la manutenzione urgente e l'installazione di nuove giostre al Dachau Park.

Un'assenza di risposte che appare ancora più grave alla luce dell'inizio delle attività scolastiche. È innegabile l'importanza di garantire spazi verdi e aree gioco gratuite, soprattutto nel pomeriggio, per le famiglie e i bambini. Eppure, Maschietto e i suoi sembrano indifferenti a questa esigenza fondamentale.

Ci chiediamo come sia possibile che, nonostante le ripetute richieste e l'evidente stato di degrado del parco, non si sia ancora provveduto ad alcun intervento concreto. Ancor più sorprendente è che nemmeno la visita della delegazione di Dachau abbia suscitato un moto d'orgoglio nell'Amministrazione comunale, spingendola a restituire dignità a un luogo così importante per la nostra città.

Ricordiamo le rassicurazioni del Sindaco Maschietto in Consiglio Comunale, che annunciò l'imminente inizio dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del parco.Tuttavia, a distanza di settimane, non abbiamo riscontrato alcun progresso tangibile. Ci chiediamo se queste promesse fossero altro che una mera strategia dilatoria per evitare di assumersi le proprie responsabilità.

È evidente che l'Amministrazione comunale non ha compreso la gravità della situazione e l'urgenza di intervenire. Continueremo a vigilare e a sollecitare l'Amministrazione affinché si impegni a garantire ai nostri cittadini, e in particolare ai più piccoli, spazi verdi sicuri e ben tenuti.

I Consiglieri Comunali Francesco Ciccone e Salvatore Venditti