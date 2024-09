Sabato 14 con Ritorno alle Origini, la città riabbraccia Giuseppe "Joe" Piastrino

Organizzata dall'Associazione Pro Loco Fondi, in collaborazione con il patrocinio del Comune di Fondi, la serata di sabato 14 settembre, con inizio alle ore 19,00, rappresenta un’occasione irripetibile per riscoprire le proprie radici e rivivere, attraverso le parole e la voce di Giuseppe “Joe” Piastrino, il legame con la terra natia. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra note e ricordi, arricchito dalla straordinaria esperienza di vita del nostro concittadino, che ha saputo mantenere vivo il contatto con Fondi e la Provincia di Latina pur vivendo a migliaia di chilometri di distanza.

Joe Piastrino è un cantante di grande talento, orgoglio fondano e figura emblematica della comunità italiana a Melbourne. Con la sua voce, definita "sulle note del cuore", ha conquistato un pubblico internazionale, portando alto il nome di Fondi e della Regione Lazio in Australia e nel mondo.

Durante la serata, Piastrino condividerà le sue esperienze di vita, raccontando il difficile percorso dell’emigrazione, il successo artistico e il valore delle radici culturali. Sarà un momento di riflessione e condivisione, in cui emergerà il profondo attaccamento del cantante alla sua città d'origine e all’Italia.

L’evento offrirà ai partecipanti la possibilità di ascoltare brani musicali che rappresentano la storia di Joe, trasportando il pubblico in un viaggio emotivo tra passato e presente. L’artista, con la sua voce unica e coinvolgente, trasformerà il Castello Caetani in un palcoscenico di ricordi e speranza, ispirando le nuove generazioni a non dimenticare le proprie origini e a credere nei propri sogni.

L’incontro sarà anche un’occasione per celebrare il coraggio e la determinazione di chi, come Piastrino, ha lasciato la propria terra per cercare un futuro migliore all’estero, senza mai dimenticare il punto di partenza. Sarà un momento di orgoglio e di riconoscimento per un figlio di Fondi che ha saputo rappresentare con onore la comunità fondana, mantenendo vivo il legame con la sua terra natale.

La città di Fondi è pronta ad accogliere Joe Piastrino, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il legame tra passato e presente. L’evento è gratuito e aperto a tutti, e si invita cittadini, famiglie e giovani a partecipare a questa serata speciale.

Una opportunità per vivere un momento unico, dove musica, storia e emozioni si intrecciano per celebrare la bellezza delle radici.

Per ulteriori informazioni contattare l’Associazione Pro Loco Fondi al numero 3297764644.