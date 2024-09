Dal 21 settembre la “Settimana europea dello sport 2024”: le iniziative cittadine

Anche Fondi ha aderito alla Settimana Europea dello Sport, manifestazione promossa dalla Commissione europea per promuovere l'attività fisica, gli stili di vita sani e il benessere psicofisico.

L’iniziativa, che si terrà in contemporanea in migliaia di cittadine dal 23 al 30 settembre 2024, unirà simbolicamente tutti i Paesi europei per trasmettere un messaggio destinato trasversalmente a tutte le fasce della popolazione. Per sfruttare appieno due weekend, a Fondi la programmazione partirà già da sabato 21 settembre.

Anche quest’anno – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – abbiamo cercato di promuovere iniziative sportive che potessero anche valorizzare l’enorme patrimonio naturalistico e monumentale della città di Fondi: il Lago, le montagne, i percorsi sentieristici, persino il Castello. L’auspicio è che la cittadinanza partecipi numerosa, pratichi attività sportiva e viva il nostro splendido territorio.

Il programma

Sabato 21 settembre – 2° Trofeo – Cronoscalata Cima Pantani.

Partenza dalla Chiesa di Sant’Antonio in località Querce ore 12:30.

Domenica 22 settembre – Trekking e Musica

Partenza da Largo Evangelista alle ore 9:00. Concerto di sassofono presso la chiesa di Santa Maria Romana a cura di Laura Venditti. Per info: Luca 3356616371.

Giovedì 26 settembre – Posturale sotto le stelle – Terrazza del Castello Caetani.

Doppia lezione dalle 19:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 21:00. Evento gratuito, posti limitati. Prenotazioni presso la palestra Top Fitness.

Domenica 29 settembre – Ciclopedalata notturna - Escursione in kayak sotto le stelle in località Raddotto (Lago di Fondi).

Partenza per la ciclopedalata alle ore 16:00 da Piazza De Gasperi. Rientro previsto per le ore 22:00.

Escursione in kayak: ritrovo al Raddotto alle 17:00. Messa in acqua alle 19:00. Rientro alle 22:00. Info: Andrea 3203128035.

Mercoledì 16 ottobre – Presentazione del libro di Giulia Biondi “La dispensa di Bilanciamo – Dalla spesa alla tavola”. Palazzo Caetani ore 9:00.

L’evento è organizzato dal Comune di Fondi in collaborazione con la Fondazione Sport City e rientra nel programma ufficiale della Comunità Europea Pontina dello Sport 2024.