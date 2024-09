Con le piogge Via Pietragrossa diventa ancora più pericolosa e insidiosa: Ciccone chiede intervento di manutenzione stradale

Sono tante, troppe, in Città le strade “per le quali non si è intervenuto da tempo e che presentano tratti usurati, parti ammalorate e dissesti pericolosi” come riconosciuto dalla Relazione Tecnica del Progetto “Manutenzione Strade 2024”. Una di queste è Via Pietragrossa. Ci vivono circa dieci famiglie, ogni giorno lavorano in questa zona decine di agricoltori, sono numerose le aziende ed è evidente che con l’arrivo delle prime piogge la situazione peggiorerà ulteriormente.

Dopo aver incontrato alcuni residenti ed aver effettuato un sopralluogo sul posto, il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone, ha scritto a Sindaco, Assessore, Dirigente del Settore e Comandante della Polizia Locale, affinché si intervenga prima possibile.

Via Pietragrossa è solo una delle tante strade dissestate delle periferie di Fondi, non che quelle centrali godano di “buona salute”, ma le vie fuori dall’agglomerato urbano non ricevono da decenni nessun tipo di manutenzione ordinaria fino a rendere necessari interventi straordinari di gran lunga più onerosi per le casse comunali, lasciando le persone che le vivono in una condizione di frustrazione e pericolosità. Inoltre sarebbe ora che si classificassero come “comunali” diverse vie ormai edificate e abitate e che vengono ignorate da qualsiasi intervento solo per una nomenclatura obsoleta - commenta Paola Di Biasio, Responsabile del Gruppo di Lavoro Periferie, Qualità della Vita e Ambiente del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera.