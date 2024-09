Sinistra Italiana (AVS) sulle classi ghetto in città: difendiamo il diritto allo studio e la giustizia sociale

Difendiamo il diritto allo studio e la giustizia sociale

Quando la discriminazione tocca bambini e bambine tutti noi dobbiamo sentirci responsabili e colpevoli se rimaniamo in silenzio.

Perché forme, pur non dichiarate né intenzionali, di separazione producono rischi gravemente insidiosi per l’intera società - aveva detto il presidente Mattarella all’inaugurazione dell’a.s. 2023/24. E solo due giorni fa: Integrare vuol dire fare delle differenze una reciproca ricchezza. La nostra scuola ha già la responsabilità dell’istruzione e della formazione di oltre 870 mila allievi di origine straniera. Rappresentano circa il 10% della popolazione scolastica. Quasi due terzi di queste ragazze e ragazzi sono nati in Italia.