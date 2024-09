Al 2° Meet up Nazionale di Plastic Free in Puglia anche una delegazione fondana

Anche una folta delegazione fondana ha preso parte nello scorso fine settimana al 2° Meet up Nazionale di Plastic Free in Puglia, e più precisamente ad Ostuni. A guidare il gruppo la referente locale Tina Di Fazio.

Plastic Free Onlus è un'Organizzazione di Volontariato impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica presente oggi in ben 31 Paesi nel mondo e dal 13 al 15 Settembre ha riunito oltre duecento referenti provenienti da tutta Italia.

Un’occasione importante per riflettere sul lavoro svolto sinora e per parlare dei progetti futuri dell’Associazione nata nel 2019 e che quest’anno ha raggiunto traguardi significativi: oltre 4 milioni di chili di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, 250 tartarughe marine salvate e rimesse in mare e circa 3mila tartarughine accompagnate alla nascita, circa 250mila studenti sensibilizzati e quasi 7mila appuntamenti svolti in tutta Italia - ha commentato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free.