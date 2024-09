Mercoledì 25 il decimo incontro per Fondi 2030: “Le Periferie al centro: per la Città di domani, tra servizi ed opportunità”

“La periferia al centro: non uno slogan ma un obiettivo” è il titolo che quattro anni fa abbiamo dato a quella parte del nostro Programma Elettorale che esaminava le criticità della periferia del territorio e proponeva interventi per migliorarne i diversi aspetti.

Eravamo e siamo fermamente convinti che lo stato di salute delle nostre frazioni periferiche sia importante tanto quanto quello del centro urbano, ma quattro anni dopo quei problemi sono ancora lì, quelle difficoltà si sono amplificate. Ed è sotto gli occhi di tutti - commenta Paola Di Biasio, Responsabile del Gruppo di Lavoro di Fondi Vera dedicato alle Periferie, all’Ambiente ed alla Qualità della Vita.

Mercoledì 25 Settembre, alle ore 19.30 nella Sede di Via Roma 64, ne parleremo nella decima tappa del nostro ciclo di incontri “Fondi 2030”. Per ribadire le nostre idee ma soprattutto per ascoltare chi in periferia vive, lavora, cresce i propri figli, tra disservizi ed opportunità negate. Per invertire la rotta.

Dopo la sosta estiva riparte la serie di Conferenze tematiche a cadenza mensile che ricalcano i 17 obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile e focalizzano l’attenzione a livello locale su quelle che sono le principali problematiche del territorio e le sue possibili soluzioni. Un Progetto di Partecipazione nato a Settembre del 2023 - aggiunge Francescopaolo De Arcangelis, Presidente del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera.

La Conferenza “Le Periferie al Centro: per la Città di domani, tra servizi ed opportunità” sarà aperta ai contributi di Associazioni, Comitati e Cittadini, sarà introdotta dalla Relazione del Gruppo di Lavoro specifico guidato da Paola Di Biasio e le conclusioni saranno affidate al Consigliere Comunale Francesco Ciccone. Appuntamento Mercoledì 25 Settembre alle ore 19.30 nella Sede di Fondi Vera in Via Roma al civico 64.