Sperlonga: il 21 e 22 settembre si alza il sipario della XXIII edizione del FONDIfilmFESTIVAL

Avrà inizio sabato 21 e domenica 22 settembre, presso il Museo Archeologico Nazionale e Villa di Tiberio di Sperlonga, la XXIII edizione del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse 2024, organizzato dall’Associazione Giuseppe De Santis con la direzione artistica di Marco Grossi e l’organizzazione generale di Virginio Palazzo. Le giornate di Sperlonga si svolgono con l’adesione istituzionale della Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio.

Il primo giorno avrà luogo la conferenza “Il Mito tra Letteratura e Cinema”, con gli interventi di Maria Luigia Marino e Marco Grossi e la proiezione di sequenze cinematografiche (iniziativa in collaborazione con UNITre - Fondi). La costante presenza – diretta o indiretta – dei miti classici nelle narrazioni cinematografiche è la riprova della loro attualità: attraverso il simbolismo, le storie e i personaggi, essi offrono strumenti preziosi per riflettere sulla condizione umana, esplorare dilemmi esistenziali e comprendere meglio la cultura e la società moderne. In questo modo, i miti non solo preservano la loro rilevanza, ma diventano anche strumenti per comprendere il presente e immaginare il futuro. La loro capacità di adattarsi e trasformarsi ne testimonia l’eterna vitalità.

Domenica alle ore 17.30 sarà invece proiettato il film “Ulisse” (Mario Camerini, 1954) – interpretato da Kirk Douglas e Silvana Mangano – in occasione del suo 70° anniversario.

Il FFF proseguirà da lunedì 23 a domenica 29 settembre presso la Sala Carlo Lizzani del Complesso di San Domenico a Fondi – sede del costituendo Museo del Neorealismo – con incontri, presentazioni di libri, proiezioni mattutine (riservate alle scuole medie), pomeridiane e serali. Ospite d’onore sarà il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, che alle 21.00 di mercoledì 25 settembre, prenderà parte a un incontro con Marco Grossi.

Tutte le iniziative del festival sono a ingresso gratuito.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.it e gli aggiornamenti sulla rassegna saranno pubblicati costantemente sulla pagina Facebook Associazione Giuseppe De Santis - FONDIfilmFESTIVAL.