Costruire lâ€™Alternativa: Fondi Vera lancia un Appello a tutte le forze politiche, sociali e culturali della CittÃ 

Lanciamo un Appello a tutte le forze politiche, sociali, culturali della nostra Città per costruire l’unica alternativa concreta all’Amministrazione del giorno dopo e per far uscire Fondi dalla palude in cui è stata impantanata negli anni. Una grande sfida, che richiede maturità, un enorme impegno ed un’importante responsabilità, che vogliamo assumerci per il bene di Fondi.

Avvieremo una fase di dialogo e coinvolgimento di tutta la Comunità locale, per aprire un vero e proprio cantiere condiviso, in cui Cittadini ed Associazioni, Partiti e Liste Civiche, possano lavorare a contenuti e metodi, con l’obiettivo di elaborare una proposta politica all’altezza delle sfide che ci aspettano.

Le forze politiche che compongono l’Opposizione, le sigle che oggi non siedono in Consiglio Comunale ma hanno a cuore come noi le sorti del territorio, il fervente associazionismo cittadino, dal centro alle periferie. Tutti hanno il dovere di fare un passo verso l’altro, di unire le energie e trasformare l’attività portata avanti finora in un’azione congiunta e compatta, fatta di protesta e proposta.

Le condizioni per restituire a questa Città un domani di fiducia, entusiasmo, sviluppo, credibilità ed autorevolezza ci sono tutte. Siamo sicuri che non manchino Donne e Uomini che abbiano a cuore il bene collettivo, che tengano alla costruzione, dal basso e con percorsi partecipativi e democratici, di un Programma e di una Coalizione alternativa al cartello elettorale che ha affossato Fondi.

Un fronte comune per le Elezioni Amministrative è per noi l’obiettivo primario da perseguire. Siamo convinti che esistano i presupposti per costruirlo. Noi inizieremo a farlo da subito, affinché ciascuno faccia la propria parte, invocando una svolta epocale che non miri a preservare un pezzetto di interesse, ma salvi il futuro di una Città che non merita il declino che sta vivendo da tempo.