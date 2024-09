Domani il FONDIfilmFESTIVAL omaggia Mastroianni e Volonté

È come sempre ricco il programma del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXIII edizione, che per giovedì 26 settembre prevede alle ore 16.00 la proiezione di un altro film incluso nella retrospettiva dedicata a Vittorio Storaro: “Giordano Bruno” (Giuliano Montaldo, 1973), interpretato da uno straordinario Gian Maria Volonté, di cui quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa.

Alle ore 21.00 sarà proposta un’altra pellicola che vede protagonista Volontè, affiancato da Marcello Mastroianni, che il FFF ricorda nel centenario della nascita: “Todo modo” (Elio Petri, 1976), liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Sciascia. La proiezione sarà introdotta dal regista Rai Cultura Giuseppe Sansonna. “Todo modo” è un ritratto impietoso, grottesco, surreale della classe dirigente italiana. Un’opera profetica nel racconto del personaggio del Presidente, ispirato ad Aldo Moro. Un capolavoro scomodo, ufficialmente mai censurato, che fu bandito dalle sale poco dopo l’uscita e reso ancora più invisibile dopo il delitto Moro e riemerso dopo quasi quarant’anni. Un film dalla grande forza espressiva che porta lo spettatore in un’atmosfera straniante, in un clima onirico, carico di simbolismi, all’interno di una narrazione che spinge alla riflessione sul potere e la politica in Italia.

La proiezione del film di Petri sarà preceduta alle ore 18.30 da un incontro-dibattito incentrato sulla storia degli anni ‘70, con riflessioni sull’importanza dei partiti di massa, soprattutto della loro comune azione nella lotta al terrorismo e la crescita civile e culturale della Nazione. Parteciperanno all’incontro – moderato da Virginio Palazzo – il deputato del PD Gianni Cuperlo e il direttore del comitato scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale e presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei, in considerazione della loro cultura politica e della propensione al dibattito critico ma costruttivo che li distingue. Si tratta di due intellettuali, militanti in aree politiche opposte, disponibili al dialogo sui temi di rilievo nazionali e internazionali.

Il FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXIII edizione, per il quale l’Associazione Giuseppe De Santis ha partecipato all’avviso pubblico “Lazio Terra di Cinema” della Regione Lazio, si avvale del patrocinio e del contributo dei Comuni di Fondi e Sperlonga, del patrocinio di Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ed Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e della collaborazione di Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio, Associazione Al di là dell’Autismo ODV e UniTre Fondi. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.it.