Torna il tour “Dono per la vita”: 5 tappe per sensibilizzare l’Italia alla donazione di organi

Torna il tour “Dono per la vita” promosso dalla Federazione italiana nefropatici trapiantati di rene e donatori allo scopo di promuovere la cultura della donazione.

Anche quest’anno, dopo le imprese Fondi-Lamezia Terme, perimetro della Sicilia e Lenola-Reggio Calabria, la sensibilizzazione correrà su due ruote e vedrà tra i protagonisti il presidente della FINTRED OVD nonché nostro concittadino Giuseppe Iacovelli.

Scopo della missione trasmettere in maniera capillare l’importanza della donazione che rappresenta un gesto in grado non solo di migliorare la salute di chi riceve ma, il più delle volte, di restituire la vita.

Il tour del 2024, che si svolgerà in compartecipazione con la 18° Granfondo ciclistica dei trapiantati, interesserà, dal 30 settembre al 5 ottobre, la Calabria con cinque tappe: Reggio Calabria Rosarno, Rosarno Tropea, Tropea Catanzaro, Catanzaro-Crotone, Crotone-Cariati Marina. Il 6 ottobre si terrà infine una tappa straordinaria a Rossano, Corigliano e Cosenza. Giuseppe Iacovelli porterà personalmente, in sella alla sua bici, la sua testimonianza di trapiantato ma anche le storie di vita e di rinascita raccolte in tanti anni di militanza con la FINTRED.

L’iniziativa, che gode del patrocinio e del contributo del Comune di Fondi, sarà seguita in diretta da Radio Antenna Musica 92.2.

La donazione di organi – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale che ieri mattina hanno ricevuto Giuseppe Iacovelli per conoscere i dettagli dell’impresa - è un gesto di amore verso il prossimo. La sensibilizzazione, con campagne e iniziative lodevoli come questo tour, sta facendo tanto ma la strada è ancora lunga.

Iacovelli ha colto l'occasione per ricordare come la Città di Fondi sia passata, in pochi anni, dal 71% di opposizione da parte della popolazione residente alla donazione degli organi ad un discreto 36 %.

Per info 3383657585.