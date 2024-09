Tante testimonianza per un quadro desolante durante la scorsa conferenza per Fondi 2030

Comitati, Associazioni e anche Parrocchie, in molte delle zone periferiche fondane, si sono negli anni sostituiti alle Istituzioni sobbarcandosi in maniera del tutto volontaria e disinteressata l’onere di organizzare momenti di aggregazione, garantire svago e socializzazione tra i residenti, azioni di sensibilizzazione ambientale, perfino controllo e presidio per scongiurare atti criminosi. Parliamo di quanto è avvenuto realmente alle Querce, a San Magno, al Salto di Fondi, a Sant’Andrea. Ed in maniera più o meno evidente in buona parte delle contrade.

Questo, insieme al desolante quadro di criticità e problematiche datate che non sembrano godere di particolare attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, è quanto è emerso dalla partecipata Conferenza tematica tenutasi Mercoledì sera nella Sede di Fondi Vera, aperta dalla Relazione di Paola Di Biasio, Responsabile del Gruppo di Lavoro che il Movimento ha dedicato alle periferie, all’ambiente ed alla qualità della vita.

Presenti Cittadini provenienti da tutte le frazioni fondane, che hanno portato il proprio contributo raccontando le difficoltà che si registrano sul territorio: dall’isolamento sociale all’assenza di trasporto pubblico locale, dall’emergenza furti all’abbandono indiscriminato di rifiuti, dalla necessità di una manutenzione periodica delle strade al bisogno di affiancare ai Centri Anziani dei luoghi di aggregazione giovanile, dall’angoscia e preoccupazione per i puntuali ed immancabili incendi estivi alla sempre più frequente presenza di animali selvatici.

Dalla decima Conferenza del Progetto Fondi 2030 abbiamo raccolto tante segnalazioni e preziosi suggerimenti, di cui faremo tesoro. Ringraziamo i presenti e le Associazioni che, seppure impossibilitate ad esserci per via di precedenti impegni, hanno fatto arrivare saluti ed apprezzamenti per l’iniziativa. Rispetto al nostro Programma Elettorale del 2020 oggi la situazione delle periferie si è ulteriormente aggravata. Eravamo e siamo convinti che lo stato di salute delle nostre frazioni periferiche sia importante tanto quanto quello del centro urbano, ma quattro anni dopo quei problemi sono ancora lì, quelle difficoltà si sono addirittura amplificate - commenta Paola Di Biasio.